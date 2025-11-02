Kabinett genehmigt zusätzlichen Feiertag für Neujahr 2026 – Thais erwartet ein fünftägiges Wochenende

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Kabinett hat einen zusätzlichen Feiertag für den Jahreswechsel 2025–2026 beschlossen. Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger eine durchgehende fünftägige Feiertagsperiode vom 31. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Menschen mehr Zeit zur Erholung und zum Reisen zu geben sowie den Inlandstourismus in der Hochsaison anzukurbeln.

Laut Kabinettsbeschluss wird Freitag, der 2. Januar 2026, als zusätzlicher Sonderfeiertag eingeführt. Der freie Tag gilt offiziell für Behörden und staatliche Einrichtungen; private Unternehmen können sich freiwillig anschließen.



Feiertage Dezember 2025 – Januar 2026:

Freitag, 5. Dezember 2025: Gedenktag an König Bhumibol Adulyadej / Nationalfeiertag / Vatertag

Mittwoch, 10. Dezember 2025: Tag der Verfassung

Mittwoch, 31. Dezember 2025: Silvester

Donnerstag, 1. Januar 2026: Neujahrstag

Freitag, 2. Januar 2026: Zusätzlicher Sonderfeiertag (vom Kabinett genehmigt)







Ideale Zeit für einen Kurzurlaub

Mit dieser Entscheidung kann Thailand gleich zwei längere Urlaubsphasen im Dezember genießen.

Früher Dezember: –10. Dezember (6 Tage am Stück, wenn am 8. und 9. Dezember Urlaub genommen wird)

–10. Dezember (6 Tage am Stück, wenn am 8. und 9. Dezember Urlaub genommen wird) Jahreswechsel: Dezember 2025 – 4. Januar 2026 (insgesamt 5 Tage)

Der verlängerte Feiertagszeitraum dürfte der Tourismus- und Gastgewerbebranche des Landes spürbare Impulse verleihen. Viele Thais planen Familientreffen, Strandurlaube und festliche Reisen in alle Landesteile.



Reisende werden jedoch gebeten, ihre Fahrten rechtzeitig zu planen, da rund um den Jahreswechsel mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist – insbesondere in beliebten Ferienorten wie Pattaya, Hua Hin und Chiang Mai. Die Behörden raten Autofahrern, sich über aktuelle Straßenbedingungen zu informieren, Stoßzeiten zu meiden und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen, um eine sichere und stressfreie Reise zu gewährleisten.



































