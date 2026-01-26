Bewohner in Pattaya fürchten Gesundheitsrisiko durch Flughunde wegen Nipah-Virus

PATTAYA, Thailand – In Pattaya wächst die Sorge unter Anwohnern, dass große Kolonien von Flughunden, lokal als „Khangkhao Mae Kai“ bekannt, ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellen könnten. Auslöser der Besorgnis sind Berichte über einen Ausbruch des Nipah-Virus in Indien am 25. Januar, der auch international Aufmerksamkeit erregt hat.

Seit Jahren halten sich tausende Flughunde in großen Straßenbäumen entlang der Pattaya–Naklua Road im Bezirk Banglamung auf. Die Situation sorgt schon länger für Unmut, hat sich jedoch nach aktuellen Meldungen über fünf bestätigte Nipah-Infektionen im indischen Bundesstaat Westbengalen deutlich zugespitzt. Dort wurden mehr als 180 enge Kontaktpersonen unter Beobachtung und Quarantäne gestellt. Gesundheitsbehörden warnen, dass das Nipah-Virus äußerst gefährlich ist und eine höhere Sterblichkeitsrate als COVID-19 aufweist.







Das Nipah-Virus ist eine sogenannte Zoonose und kann vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Flughunde gelten als Hauptüberträger. Auch Haustiere und Nutztiere wie Schweine, Pferde, Katzen, Ziegen und Schafe können sich nach Kontakt infizieren. Darüber hinaus ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich, insbesondere durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Blut oder Speichel infizierter Personen.

Die Anwohnerin Ms. Prasong berichtete, dass sich vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden tausende Fledermäuse in den Bäumen sammeln und große Mengen Kot auf den darunterliegenden Boden fallen lassen. Zwar habe der Grundstückseigentümer in der Vergangenheit versucht, die Bäume zurückzuschneiden, um die Tiere zu vertreiben, doch nach dem Nachwachsen der Äste seien die Flughunde wieder zurückgekehrt.

„Wir leben seit vielen Jahren mit diesem Problem, aber jetzt sind die Menschen wirklich besorgt“, sagte sie. „Wenn man hört, dass sich das Nipah-Virus von Fledermäusen auf Menschen übertragen kann, hat man Angst, dass dies zu einem ernsthaften Gesundheitsrisiko wird. Wir wünschen uns, dass die zuständigen Behörden die Situation prüfen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen.“



































