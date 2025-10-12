Betrunkene Frau stürzt sich aus Scham über ausländischen Ehemann ins Meer von Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 11. Oktober gegen 5 Uhr, als eine 41-jährige Thailänderin, die nur als Frau Maew (Alias) identifiziert wurde, in einem Anfall von betrunkenem Kummer nach einem Streit mit ihrem ausländischen Ehemann ins Meer vor dem Pattaya-Strand sprang.



Zuvor war ein Bolt-Fahrdienstfahrer zur Polizeiwache Pattaya City Police Station gekommen, um einen Streit zwischen Frau Maew und ihrem Begleiter zu klären. Laut Berichten war die Frau stark alkoholisiert und hatte in das Auto des Fahrers uriniert und defäkiert, wodurch das Fahrzeug stark verschmutzt und übel riechend zurückblieb. Der Fahrer verlangte lediglich eine Entschädigung für die Reinigungskosten, wandte sich jedoch an die Polizei, da die Frau zunächst keine Einsicht zeigte.

Noch bevor die Beamten eingreifen konnten, erklärte sich der ausländische Ehemann bereit, die Reinigungskosten zu übernehmen, womit der Konflikt zunächst friedlich beigelegt wurde. Doch kurz darauf rannte Frau Maew, offenbar von Scham und Wut gegenüber ihrem Ehemann überwältigt, plötzlich über die Straße und sprang in die Fluten des Meeres – zur Bestürzung von Polizisten, Passanten und Touristen.



Ihr Ehemann sowie mehrere hilfsbereite Anwohner eilten sofort zur Rettung und versuchten, sie zu beruhigen und zur Rückkehr ans Ufer zu bewegen. Nach rund zehn angespannten Minuten setzte sich die Frau schließlich in das seichte Wasser, wo Strandbesucher ihr halfen, wieder an Land zu kommen. Sie weinte unaufhörlich und äußerte tiefe Scham über das Geschehene. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Zeugen beschrieben die Szene als chaotisch und zugleich herzzerreißend, während Touristen fassungslos stehenblieben, um die Rettungsaktion zu beobachten. Die Behörden lobten das schnelle Eingreifen der Anwohner und Badegäste, die Schlimmeres verhinderten.











































