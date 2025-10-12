Pattayas Nightlife Association appelliert an den Senat wegen Auswirkungen des Alkoholgesetzes

PATTAYA, Thailand – Die Pattaya Nightlife Business Association, unter der Leitung von Lisa Hamilton, hat eine formelle Eingabe an Dr. Prathum Wongsawad, stellvertretenden Vorsitzenden des Tourism- und Sportausschusses des Senats sowie Senator der Provinz Chonburi, überreicht. Darin fordert die Vereinigung die Regierung auf, die Auswirkungen von Abschnitt 32 des Alkoholkontrollgesetzes zu überprüfen.



Die betreffende Bestimmung verbietet den Konsum alkoholischer Getränke an Orten, an denen Alkohol zu kommerziellen Zwecken verkauft oder ausgeschenkt wird – und zwar während der Sperrzeiten von 14 bis 17 Uhr sowie von Mitternacht bis 11 Uhr morgens.

Die Vereinigung betonte, dass dieses Gesetz nicht nur Betreiber des Nachtlebens betrifft, sondern auch Strandlokale, Restaurants und zahlreiche andere Betriebe im ganzen Land erheblich beeinträchtigen könnte.

Vertreter des Senats bestätigten den Eingang des Schreibens und erklärten, dass die Angelegenheit in den kommenden Sitzungen des zuständigen Ausschusses vorrangig behandelt werde.









































