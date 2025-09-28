Betrunkene Frau schläft auf Pattaya-Songthaew ein – Fahrer eilt zur Polizei

PATTAYA, Thailand – Die Polizei der Stadt Pattaya erhielt am späten Abend des 26. September einen dringenden Anruf von Somjit Thammachat, einem 69-jährigen Songthaew-Fahrer. Er berichtete, dass eine weibliche Passagierin, geschätzt etwa 35 Jahre alt, auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs ohnmächtig geworden sei und nicht aufwache, vermutlich aufgrund starken Alkoholkonsums. Besorgt um ihre Sicherheit fuhr er direkt zur Polizeistation an der Beach Road, um Hilfe zu suchen.

Die Beamten fanden die Frau in einem weißen T-Shirt und Shorts bewusstlos auf dem Rücksitz vor. Rettungsteams von Sawang Boriboon trafen umgehend ein und setzten Ammoniak-Inhalatoren ein, um sie wiederzubeleben. Kurz darauf kam die Frau zu sich, ohne Verletzungen, wobei die Beamten bestätigten, dass sie lediglich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in einen tiefen Schlaf gefallen war.









































