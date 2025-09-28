Ausländischer Reiseleiter am Pattaya-Pier wegen Lizenzmangels festgenommen

PATTAYA, Thailand – Behörden des Tourism Department führten gemeinsam mit der Touristenpolizei eine Razzia gegen nicht lizenzierte Reiseleiter am Laem Bali Hai Pier in Pattaya durch. Während der Aktion wurde ein chinesischer Staatsbürger, Herr Zheng, beim Führen einer Tour mit 14 Besuchern angetroffen, ohne dass ein lizensierter thailändischer Reiseleiter anwesend war.







Ermittlungen ergaben, dass Herr Zheng keine gültige Reiseleiterlizenz besaß. Da Ausländer in Thailand gesetzlich nicht als Reiseleiter arbeiten dürfen, wurde er festgenommen und nach dem Tourist Guide and Tour Business Act B.E. 2551 (inklusive Änderungen) wegen Tätigkeiten als nicht lizenzierter Reiseleiter angeklagt. Zusätzlich drohen ihm Anklagen nach dem Foreigners’ Work Management Act wegen unerlaubter Arbeit.

Die offizielle Tour war auf Frau Mon als verantwortliche Reiseleiterin registriert, doch sie war nicht vor Ort. Später erschien sie bei der Polizeistation Pattaya City und wurde wegen Zulassung eines nicht lizenzierten Ersatzleiters zur Verantwortung gezogen.



Jaturon Phakdiwanich, Generaldirektor des Tourism Department, betonte, dass die Festnahme die strikte Durchsetzung gegen ausländische, nicht lizenzierte Reiseleiter unterstreicht. Diese gefährden nicht nur das Image Thailands im Tourismussektor, sondern nehmen auch unrechtmäßig Arbeitsplätze von lizenzierten thailändischen Guides ein.



































