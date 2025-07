BCCT würdigt unternehmerische Spitzenleistungen bei den ersten Eastern Economic Corridor International Business Awards

PATTAYA, Thailand – Am 25. Juni 2025 veranstaltete die British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) erstmals die Eastern Economic Corridor International Business Awards (EECIBA) im Pullman Pattaya Hotel G. Über 150 BCCT-Mitglieder, Wirtschaftsführer und geladene Gäste kamen zusammen, um herausragende Leistungen zu ehren, die die Zukunft des Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand prägen.

Gegründet im Jahr 1946 ist die BCCT die älteste ausländische Handelskammer Thailands und vertritt rund 500 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt über 250.000 Beschäftigten im ganzen Land. Den feierlichen Abend eröffnete Greg Watkins MBE, seit 1996 Executive Director der BCCT, mit einer herzlichen Begrüßung. Die anschließende Keynote hielt Dr. Chula Sukmanop, Generalsekretär des Eastern Economic Corridor Office (EECO). Er hob Schlüsselprojekte wie die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen U-Tapao und Bangkok sowie den Ausbau des Tiefseehafens Laem Chabang hervor, die den EEC zu einem Motor der wirtschaftlichen Entwicklung machen.







Die Auszeichnungen standen Unternehmen und Einzelpersonen aller Nationalitäten offen, auch Nichtmitgliedern – ein Zeichen des inklusiven Ansatzes der BCCT. Die hochkarätige Jury setzte sich zusammen aus:

Pinyapa Somphong, Expertin für Corporate Governance und Nachhaltigkeit,

Kraisorn Chatlekavanich, Berater mit Schwerpunkt auf Fertigung und Export,

Cholachit Vorawangso Virakul, Ökonom mit Fokus auf regionale Entwicklung,

Noah Shepherd, Analyst für internationalen Handel und Investitionsförderung,

Gareth Davies, Jurist für internationales Handelsrecht und Corporate Governance.

Höhepunkte der Preisverleihung:

Most Innovative Company Award: MonoGPS Co., Ltd (1. Platz), POSCO Coated Steel (Thailand) Co., Ltd (2. Platz), Danieli Co., Ltd (3. Platz).

Outstanding SME Award: British Learning Centre (1. Platz), Green Innovation Trading & Service Co., Ltd (2. Platz), Lion Digital Marketing Co., Ltd (3. Platz).

Outstanding Company / Manufacturer Award: Zhongce Rubber (Thailand) Co., Ltd (1. Platz), Brose (Thailand) Co., Ltd (2. Platz), Triumph Motorcycles (Thailand) Ltd (3. Platz).

Environmental Sustainability Award: Lucy Electric (Thailand) Limited (1. Platz), Mead Johnson Nutrition (Thailand) Limited (2. Platz), Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd (3. Platz).

Diversity, Equity, and Inclusion Award: Henkel Thailand Limited (1. Platz), DTS Draexlmaier Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd (2. Platz), Air Systems (Thailand) Co., Ltd (3. Platz).

Community Impact Award: Bangkok Hospital Pattaya (1. Platz), Flow Inter Co., Ltd (2. Platz), ESS Development Co., Ltd (3. Platz).





Tourism Excellence Award: Pullman Pattaya Hotel G (1. Platz), Renaissance Pattaya Resort & Spa (2. Platz), Holiday Inn Pattaya (3. Platz).

Outstanding Employer Award: Senior Aerospace Thailand Limited (1. Platz), Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd (2. Platz), Rugby School Thailand (3. Platz).

Persönliche Auszeichnungen:

Exceptional Young Entrepreneur Award: Gorngris Kositsakul (1. Platz), Paradorn Wannasung (2. Platz), Peemapas Watcharapalakorn (3. Platz).





Women in Business Award: Meeporn Oeawpanich (1. Platz), Pimpanit Khunsong (2. Platz), Hua Chen (3. Platz).

Lifetime Achievement Award: Pratheep Singh Malhotra, Gründer und Geschäftsführer von Pattaya Mail (1. Platz), Dr. Paul Crosio (2. Platz), Simon Thomas Angove (3. Platz).







Ein Abend der Wertschätzung und Vernetzung

Die erstmalige Vergabe der EECIBA stellte nicht nur herausragende Leistungen ins Rampenlicht, sondern bot auch wertvolle Gelegenheiten zum Netzwerken. Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig der EEC für die wirtschaftliche Zukunft Thailands ist und würdigte Visionäre, die den Fortschritt vorantreiben.







Die BCCT bedankte sich herzlich bei ihren Sponsoren:

Lucy Electric (Thailand) Limited

WHA Group

Amata Corporation PCL

PCS Security and Facility Services Limited

Phyathai Sriracha Hospital Public Company Limited

Sowie bei den Partnerorganisationen wie dem Eastern Economic Corridor Office (EECO), der Tourism Authority of Thailand (TAT) und den Handelskammern von Chachoengsao, Chonburi und Rayong.

Zum Abschluss sagte Greg Watkins: „Vielen Dank an alle Gäste, Partner und Juroren, die diesen Abend möglich gemacht haben. Wir freuen uns darauf, weiterhin Exzellenz in der Region zu fördern und auszuzeichnen.“

