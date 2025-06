Veteran des Pattaya Mail Verlags mit Lebenswerk-Auszeichnung der Britischen Handelskammer Thailand geehrt

PATTAYA, Thailand – Peter Malhotra, Inhaber des bekannten Verlags Pattaya Mail, erhielt bei einer feierlichen Veranstaltung im Pullman Pattaya Hotel die Auszeichnung „Lebenswerk-Preis 2025“ der Britischen Handelskammer Thailand. An der Preisverleihung nahmen rund 150 Kammermitglieder, Gäste und lokale Geschäftsleute teil. Die Britische Handelskammer Thailand, gegründet 1946, ist die älteste Handelskammer des Landes und vertritt derzeit etwa 500 Unternehmen mit über 250.000 Beschäftigten.







In diesem Jahr wurden Preise in elf Kategorien vergeben, darunter „Innovativstes Unternehmen“, „Soziale Wirkung“, „Umweltnachhaltigkeit“, „Tourismus-Exzellenz“ und „Frauen in der Wirtschaft“. Die Gewinner wurden aus einer Vorauswahl von Personen und Organisationen bestimmt.

Pratheep Singh Malhotra, geboren in der Provinz Phitsanulok, begann seine Laufbahn in den von seinem Vater geführten Schneidereien in Bangkok und Utapao während der Vietnamkrieg-Ära. 1975 zog die Familie nach Pattaya und eröffnete ein Geschäft in der später bekannten Walking Street. 1993 gründete Peter Malhotra die „Pattaya Mail“, die erste lokale Zeitung Pattayas, mit dem Ziel, der Stadt eine starke Stimme in der lokalen und internationalen Gemeinschaft zu geben.



2002 folgten die Gründung der deutschsprachigen „Pattaya Blatt“ sowie der „Chiang Mai Mail“ für Nordthailand. Daraus entstand die Pattaya Mail Media Group als vollständig thailändisches Unternehmen. Aufgrund veränderter Marktbedingungen stellte die Gruppe im Dezember 2023 die gedruckten Ausgaben ein und setzte verstärkt auf digitale Medien, wobei die Online-Präsenz der Pattaya Mail bereits 1996 begann.

Neben seiner Bekanntheit als Verleger ist Peter Malhotra auch für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in Wohltätigkeitsorganisationen sowie im Sport- und Gemeindebereich anerkannt. Die Auszeichnung durch die Britische Handelskammer bezeichnete er als eine der größten Ehrungen seines Lebens, während er auf die Entwicklung Pattayas zurückblickte, die er seit seinem ersten Besuch 1967 miterlebt hat. Die Pattaya Mail wurde im Laufe der Jahre mehrfach ausgezeichnet, darunter 18 Jahre in Folge mit dem Titel „Best in the East“ der Eastern Mass Media Association.



Die Veranstaltung wurde von Greg Watkins MBE, seit 1996 Executive Director der Britischen Handelskammer, eröffnet. Die Hauptrede hielt Dr. Chula Sukmanop, Generalsekretär des Eastern Economic Corridor Office, der über aktuelle Infrastrukturprojekte wie den geplanten Hochgeschwindigkeitszug zwischen Utapao und Bangkoks Flughäfen sowie die Erweiterung des Tiefseehafens Laem Chabang berichtete. Für den Weingenuss sorgte McQuillan Enterprises mit importierten Weinen.