Bangkok Süd M82 Schnellstraße startet Testbetrieb am 22 Oktober zur Entlastung der Rama 2 Route

PATTAYA, Thailand – Der stellvertretende Premierminister und Verkehrsminister Pipat Ratchakitprakarn hat gemeinsam mit leitenden Beamten des Verkehrsministeriums den Fortschritt zweier wichtiger Infrastrukturprojekte inspiziert: der erhöhten Schnellstraße M82 (Bang Khun Thian–Ekkachai) und des Rama-3–Dao-Khanong–Outer-Ring-Road-Projekts (West-Bangkok). Beide Bauvorhaben sollen den Verkehr in Richtung Süden erheblich verbessern.





Pipat erklärte, dass der 8,3 Kilometer lange Abschnitt der M82 zwischen Bang Khun Thian und Ekkachai vollständig fertiggestellt ist. Nach einer umfassenden Sicherheitsprüfung durch das Department of Highways, die Expressway Authority of Thailand, das Engineering Institute of Thailand unter königlicher Schirmherrschaft und den Ingenieursrat wurde die Strecke als sicher für den öffentlichen Testbetrieb eingestuft.

Ab dem 22. Oktober 2025 wird die Nutzung im Rahmen eines kostenlosen Probebetriebs möglich sein – mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Die M82 wird künftig die Bang-Phli–Suksawat-Autobahn und den Outer Ring (Kanchanaphisek Highway) verbinden und damit eine durchgehende Hochstraße schaffen, die den stark befahrenen Abschnitt der Rama-2 umgeht. Dadurch soll die Verkehrsüberlastung um rund 30 Prozent reduziert werden.







Zum Rama-3–Dao-Khanong–Outer-Ring-Projekt sagte Pipat, dass der Abschnitt von Ekkachai bis Ban Phaeo (16 km) bis April 2026 eröffnet werden soll. Die vollständige Fertigstellung des gesamten 45 Kilometer langen Projekts von Bang Khlo bis Ban Phaeo ist bis 2028 geplant, der vollständige Betrieb bis 2029.

Pipat erklärte, dass frühere Bauverzögerungen auf Unfälle sowie die Unmöglichkeit zurückzuführen seien, Fahrspuren vollständig zu sperren, ohne den Verkehr stark zu behindern. Der aktuelle Bauplan lege daher größten Wert auf Sicherheitsmaßnahmen.

Er wies das Department of Highways und die Expressway Authority an, die verbleibenden Arbeiten zu beschleunigen, zusätzliche Sicherheitsnetze an Brücken zu installieren, Beleuchtung und Beschilderung zu verbessern sowie die Fahrbahndecke zu prüfen. Außerdem sollen Baustellenzeiten in den Stoßzeiten so angepasst werden, dass die Verkehrsbehinderung minimiert wird.



Zudem betonte das Ministerium die enge Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, um Autofahrer über die Fortschritte zu informieren und das Vertrauen in die Sicherheit der Rama-2-Route wiederherzustellen.

Das Department of Highways bestätigte, dass die M82 eine vollständige Sicherheitsinspektion durchlaufen hat – einschließlich der Prüfung von Struktur, Elektrik, Beschilderung und Entwässerungssystemen. Die Hochstraße wird auch während des Testbetriebs kontinuierlich überwacht, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Zum Abschluss erklärte Pipat:

„Die Regierung ist entschlossen, die Rama-2-Straße in eine Route zu verwandeln, der die Bürger vertrauen können. Die Eröffnung der M82 am 22. Oktober ist ein greifbarer Fortschritt. Wir werden alle Kräfte mobilisieren, um die verbleibenden Abschnitte so schnell wie möglich fertigzustellen – für eine schnellere, sicherere und bequemere Verbindung in den Süden Thailands.“



































