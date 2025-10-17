PATTAYA, Thailand – Ein schwächerer thailändischer Baht beschert internationalen Besuchern derzeit mehr Wert für ihr Geld – und sorgt dafür, dass Pattayas Nächte länger, lauter und lebendiger werden. Mit einem Wechselkurs von rund 32,50 bis 32,70 Baht pro US-Dollar genießen Touristen günstigere Mahlzeiten, Einkäufe und Partyerlebnisse als in den vergangenen Jahren.



In den pulsierenden Vergnügungsvierteln Pattayas heizen gogo-Tänzerinnen den Gästen kräftig ein. Bars sind gut besucht, Trinkgelder fließen reichlich, und die Stimmung steigt mit jedem Glas. Der schwächere Baht erlaubt es Besuchern, großzügiger auszugeben, ohne allzu sehr auf ihr Reisebudget achten zu müssen – ein Plus für die Gastronomie, die Unterhaltungsbranche und den Tourismus insgesamt. Auch Restaurants, Bars und Insel-Touranbieter melden steigendes Interesse, da Reisende von den günstigen Wechselkursen profitieren.

Einige der Traditionsbetriebe Pattayas, die seit über 40 Jahren bestehen, haben zahlreiche Höhen und Tiefen überstanden. Manche mussten schließen, andere haben sich neu erfunden – mit frischem Kapital, neuen Partnern oder einem Besitzerwechsel. Heute entscheiden Wechselkurse und staatliche Wirtschaftspolitik zunehmend darüber, wer überlebt und wer aufgeben muss.







Ökonomen führen die aktuelle Baht-Schwäche auf weltweite Kapitalbewegungen und den stärkeren US-Dollar zurück. Für Touristen gleicht das einer versteckten Aufwertung ihres Urlaubsbudgets – mehr Drinks, mehr Shows, mehr Nächte zum gleichen Preis. Dennoch mahnen Experten zur Vorsicht: steigende Flugpreise und höhere Hotelraten in der Hochsaison könnten den Währungsvorteil teilweise aufzehren. Kluges Ausgeben bleibt also gefragt.

Von den sonnenverwöhnten Stränden bis zu den neonbeleuchteten Nächten pulsiert Pattaya weiter im Takt der Musik. Die Tänzerinnen liefern heiße Shows, die Bars füllen sich mit Lachen und Musik – und die Stadt hofft auf eine glänzende Hochsaison, bevor die Lichter irgendwann wieder etwas dunkler werden. Für jene, die jetzt hier sind, bedeutet ein schwächerer Baht vor allem eines: mehr Magie in jeder Nacht.



































