Bangkok–Phuket-Bus kippt bei Regen um – 11 Verletzte

PATTAYA, Thailand – Ein schwerer Verkehrsunfall am 8. Juli mit einem Bangkok–Phuket‑Reisebus, der bei leichtem Regen in der Provinz Phetchaburi umkippte, entfacht erneut Sorgen um die Sicherheit von in- und ausländischen Touristen in Thailand – auch auf dem Weg zu beliebten Zielen wie Pattaya.

Der Unfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der südlichen Fahrbahn der Phetkasem Road bei Kilometer 151‑560 im Unterbezirk Hua Saphan, Bezirk Muang. Ein blau-weißer, klimatisierter Überlandbus verlor in einer nassen Kurve bei Nieselregen die Kontrolle und stürzte in die Böschung. An Bord waren 28 Passagiere – Thais und Ausländer – sowie zwei Fahrer; 11 Menschen wurden verletzt. Die übrigen konnten durch eingeschlagene Fenster entkommen, bevor Rettungskräfte und freiwillige Helfer zur Stelle waren.







Die Behörden von Phetchaburi, darunter der stellvertretende Provinzgouverneur, medizinisches Personal und Transportbeamte, reagierten schnell. Verletzte wurden ins Phra Chom Klao Hospital und Bangkok Phetchaburi Hospital gebracht, während die unverletzten Passagiere vorübergehend in der Provinzhalle untergebracht wurden. Ein Ersatzbus wurde organisiert, um die Fahrt nach Phuket fortzusetzen.

Laut Fahrer Thalerngsak Tapina war der Bus vom Southern Bus Terminal in Bangkok gestartet. In der bekannten Hua Saphan‑Kurve – berüchtigt für Unfälle bei Regen – verlor das Fahrzeug plötzlich die Haftung, drehte sich und stürzte um. In der Vergangenheit kam es an dieser Stelle mehrfach zu Unfällen mit Todesopfern, weshalb wiederholt bessere Beschilderung und bauliche Verbesserungen gefordert wurden.

Obwohl der Unfall auf dem Weg nach Phuket geschah, verstärkt er die wachsende Sorge vieler Reisender, die per Bus Richtung Ostküste oder Pattaya unterwegs sind – einem Reiseziel, das jährlich Millionen Gäste anzieht.

Gerade in den letzten Jahren haben sich Busunfälle in Thailand gehäuft, was unter sicherheitsbewussten Urlaubern Alarm auslöst. Neben dem technischen Zustand der Busse spielen auch Fahrermüdigkeit, Straßenverhältnisse und fehlende Kontrollen eine Rolle – besonders bei schlechtem Wetter.



Die Behörden appellieren an Transportunternehmen, Fahrzeuge gründlicher zu prüfen, Fahrer rechtzeitig auszuwechseln und bekannte Gefahrenstellen besser zu überwachen. Dennoch fordern viele Beobachter längst umfassendere Reformen: mehr Verkehrssicherheit durch bessere Infrastruktur, transparente Unfallstatistiken und eine landesweite Notfall‑Hotline für Reisende.

Für Notfälle oder Sicherheitsfragen in Pattaya können sich Touristen rund um die Uhr an das Pattaya Contact Center unter der Nummer 1337 wenden.