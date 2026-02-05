Undercover-Einsatz in Pattaya führt zur Festnahme eines chinesischen Ketamin-Vape-Dealers

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat gemeinsam mit der Provinzpolizei Region 2 einen chinesischen Staatsangehörigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit ketaminhaltigen Vape-Kartuschen gehandelt zu haben. Bei der gezielten Undercover-Operation am 3. Februar wurden zahlreiche illegale Gegenstände sichergestellt.

Nach Angaben der Ermittler hatten die Behörden Hinweise erhalten, dass ein chinesischer Tourist sogenannte „Zombie Pods“ – Vape-Kartuschen mit Ketamin – an Partygänger in Pattaya verkaufte. Daraufhin wurde ein kontrollierter Testkauf organisiert. Ein verdeckter Ermittler nahm Kontakt mit dem Verdächtigen auf und vereinbarte den Kauf zu einem Preis von 1.200 Baht pro Einheit. Die Übergabe fand vor einem Condominium in der Soi Thappraya 15 in Süd-Pattaya statt.







Nachdem der Verdächtige erschienen war und die Ware übergeben hatte, griffen die Beamten zu und nahmen ihn fest. Dabei wurden zehn ketaminhaltige Vape-Pods sowie 12.000 Baht in markierten Geldscheinen sichergestellt, die für den Testkauf verwendet worden waren.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Zimmers des Verdächtigen fanden die Ermittler weitere 40 Vape-Pods, rund 400 leere Kartuschen und Zubehörteile sowie drei Druckverschlussbeutel mit einem weißen Pulver, das vorläufig als Etomidat identifiziert wurde. Die Substanzen wurden zur weiteren forensischen Untersuchung sichergestellt.





Der Verdächtige, der als Yu Kun, 34 Jahre alt, identifiziert wurde, befindet sich inzwischen in Polizeigewahrsam und wurde den Ermittlern zur weiteren rechtlichen Bearbeitung übergeben. Nach Angaben der Polizei ist der Einsatz Teil einer fortlaufenden Kampagne gegen Drogennetzwerke, die gezielt das Nachtleben und die Partyszene in Pattaya nutzen.

Die Behörden betonten erneut, dass Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz konsequent verfolgt würden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und das Image Pattayas als Tourismusdestination zu schützen.



































