Polizei intensiviert Fahndung nachdem Frau auf Hügelstraße in Ost-Pattaya Hilfe suchte

PATTAYA, Thailand – Die Polizei setzt ihre Ermittlungen nach einem beunruhigenden Vorfall fort, bei dem eine junge Frau auf der Straße am Khao Jao Mae Sakorn in Huai Yai, Ost-Pattaya, um Hilfe bat. Die Behörden arbeiten weiterhin daran, die genauen Umstände des Geschehens aufzuklären.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 1. Februar, als Verkehrsteilnehmer eine offensichtlich aufgebrachte Frau meldeten, die auf der Hügelstraße im Moo 6 des Unterbezirks Huai Yai vorbeifahrende Fahrzeuge anhielt und um Unterstützung bat. Die später als Frau Kae (Aliasname), 26 Jahre alt aus der Provinz Prachinburi, identifizierte Frau befand sich nach Angaben der Polizei in einer schutzbedürftigen Situation und benötigte dringend Hilfe.







Ein vorbeifahrender Pickup-Fahrer hielt an, stellte der Frau Kleidung zur Verfügung und verständigte die Polizeistation Huai Yai. Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später ein und brachten die Frau zunächst in ein Krankenhaus, wo sie medizinisch untersucht wurde, bevor ihre Aussage offiziell aufgenommen wurde.

Am folgenden Tag verbrachten Ermittler nahezu zehn Stunden mit Befragungen, um weitere Details zu den Umständen des Vorfalls zu erhalten.

Polizeichef Pol. Col. Warawut Nittayawan, Leiter der Polizeistation Huai Yai, erklärte am 4. Februar, dass die Beamten unmittelbar nach Eingang der Meldung den Bereich gesichert und sowohl Ermittlungs- als auch Aufklärungsteams eingesetzt hätten, um zusätzliche Beweise zu sammeln.





Derzeit werden Zeugenaussagen sowie weitere Beweismittel ausgewertet, um ein klares Bild des Geschehens zu erhalten. Weitere Einzelheiten wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen bislang nicht veröffentlicht.

Die Polizei betonte, dass alle Maßnahmen sorgfältig, transparent und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt würden. Ziel sei es, den Sachverhalt vollständig aufzuklären und mögliche Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.



































