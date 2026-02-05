Pattaya veranstaltet erstmals „Classic Revival in Old Town Naklua“ mit über 700 Oldtimern

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya bereitet sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit vor: Mit der neuen Veranstaltung „Classic Revival in Old Town Naklua“ findet vom 28. Februar bis 1. März erstmals ein Heritage-Event statt, bei dem mehr als 700 klassische und historische Fahrzeuge im Lan Pho Public Park in Naklua präsentiert werden.

Die Vorbereitungen wurden im Rathaus von Pattaya bei einem Koordinationstreffen unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Kritsana Boonsawat gemeinsam mit Stadtbeamten und Vertretern relevanter Behörden besprochen. Ziel ist es, einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sicherzustellen.







Das Event wird gemeinsam von der Stadt Pattaya und der Pattaya–Chonburi Business and Tourism Association organisiert. Es soll den kulturbasierten Tourismus fördern, die lokale Wirtschaft beleben und zusätzliche Einnahmen für kleine Unternehmen wie lokale Händler, Restaurants, Unterkunftsbetriebe sowie weitere öffentliche und private Akteure schaffen. Gleichzeitig erhoffen sich die Organisatoren eine positive Wirkung auf das Image von Pattaya und Chonburi bei thailändischen und internationalen Besuchern.

Im Mittelpunkt der Besprechung standen die operative Vorbereitung und Sicherheitsmaßnahmen, darunter Veranstaltungsaufbau, Stromversorgung, Sicherheitskonzepte, Verkehrslenkung, medizinische Versorgung und Notfallfahrzeuge, Sauberkeit, mobile Toiletten, Abfallmanagement, Lärmkontrolle sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Das Festival verwandelt Nakluas historisches Viertel erstmals in eine Retro-Ausstellung mit einer umfangreichen Sammlung klassischer Fahrzeuge, darunter Vintage-Vespa-Roller, Volkswagen Käfer, klassische Mini Cooper sowie amerikanische Oldtimer. Die Präsentation soll bewusst den traditionellen Charme und die Identität von Old Town Naklua unterstreichen.



Ein besonderer Höhepunkt wird eine Sonderausstellung zu Ehren Seiner Majestät König Rama IX. sein. Gezeigt werden neun historische Vespa-Roller, darunter Modelle, die einst vom verstorbenen Monarchen genutzt wurden, und die Besuchern die Möglichkeit geben, an sein Vermächtnis und seine Verdienste zu erinnern.

Während der gesamten Veranstaltung bieten lokale Händler aus Naklua Speisen und Getränke an, um die Beteiligung der Gemeinde zu stärken und zusätzliche wirtschaftliche Impulse für die Anwohner zu schaffen.



































