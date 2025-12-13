Oasis Beats Pool Party at Avani Pattaya Resort 27 December

Ticket & Entry Packages
Entry Package
THB 550++
• no sunbed
• Includes: 1 drink
Ladies Entry Package: THB 800++
Includes: Entry + Sunbed + 1 drink (glass of sparkling or cocktail)
Girls Group Package: THB 1,500++ (for 3 people)
Includes: 3 Entries + 1 Bottle of Sparkling + Reserved poolside table
Oasis Package
THB 1,500++
• For outside guests
• Includes: Free-flow from selected menu (For 3 hours)
Premium VIP Packages
THB 2,500++
Includes:
• Entry for 2 people
• 2 Sunbeds
• Premium Snack Platter
• Free-flow from selected menu (For 3 hours)
Ultimate VIP Package
THB 5,000++ (for 2–3 people)
• Reserved VIP Area in Zone: 2 sunbeds + umbrella
• 1 Bottle of Sparkling Wine or Spirit (with mixers)
• Free-flow from selected menu (For 3 hours)
• Premium Snack Platter
• Dedicated Host / Server
Dive, Dance and Celebrate in True Avani Style
Sunshine, beats, cocktails, live performance and electric poolside energy — Oasis Beats is where the real fun begins.
Secure your tickets via DM or LINE: @avanipattaya
More details & booking:
https://www.avanihotels.com/en/pattaya/offers/oasis-beats-pool-party