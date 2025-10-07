Milde Hitze und sanfte Brisen machen Pattaya im Oktober zum europäischen Fluchtziel

PATTAYA, Thailand – Während der Nordosten und Osten Thailands sich auf starke Regenfälle vorbereiten, genießt Pattaya einen ausgeglicheneren Oktober mit viel Sonnenschein, unterbrochen von erfrischenden Schauern. Für europäische Touristen und Langzeitbesucher ist dieses Wetter oft ein Traum: warme, tropische Tage, gemildert durch gelegentliche Regenschauer, die perfekte Bedingungen für Strandbesuche und Sightseeing schaffen.







Das Meteorologische Departement berichtet, dass Teile der nordöstlichen und östlichen Provinzen, darunter Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Chanthaburi und Trat, mit starken Niederschlägen rechnen müssen, während Bangkok und das umliegende Ballungsgebiet eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter aufweisen. Die Wellenhöhen in der Andamanensee und im Golf von Thailand liegen zwischen 1 und 2 Metern, in sturmgefährdeten Gebieten auch höher.

Unterdessen hat der Taifun Matmo an Stärke verloren und ist in Südchina auf Land getroffen, ohne Thailand zu gefährden.



Für Pattaya sorgt die Mischung aus Sonne und gelegentlichen Regenschauern für ideale Bedingungen für Strandbesucher, Wassersportler und Urlauber, die ein tropisches Erlebnis ohne die Intensität der Monsunstürme suchen. Diese Kombination aus warmem Sonnenschein, sanften Regenschauern und lebendigem Küstenleben ist genau das, wonach europäische Besucher zu dieser Jahreszeit häufig verlangen, wenn sie nach Thailand reisen.



































