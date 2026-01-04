Pattaya bleibt beliebt – aber anders als von der thailändischen Regierung erhofft

PATTAYA, Thailand – Mit dem Eintritt in das Tourismusjahr 2026 äußern einige ausländische Besucher zunehmend Bedenken über die steigenden Kosten für das Nachtleben und touristische Angebote in Pattaya. Trotz weiterhin hoher Besucherzahlen berichten lokale Bars und Restaurants von geringen Umsätzen. Viele internationale Touristen – insbesondere aus Indien, Korea und China – geben ihr Geld vorwiegend in eigenen, kulturell geprägten Einrichtungen aus und weniger in klassischen lokalen Betrieben.







Mehrere Leser der Pattaya Mail schilderten ihre Einschätzungen zu den aktuellen Herausforderungen der Stadt. Ein häufig genannter Punkt ist der starke thailändische Baht, der Pattaya im Vergleich zu Nachbarländern wie Vietnam oder Kambodscha weniger preiswert erscheinen lässt. Andere verwiesen auf strenge Regulierungen, unterschiedliche Preissysteme sowie komplexe Einwanderungsbestimmungen, die das Besuchererlebnis erschweren.

„Man sollte täglich 10.000 bis 12.000 Baht einplanen, um hier wirklich genießen zu können und nicht ständig sparen zu müssen“, schrieb ein langjähriger Besucher. Ein anderer merkte an: „Vielleicht sollten Bars und Soi 6 die Preise senken, wenn sie Stammkundschaft halten wollen – viele Clubs preisen sich selbst aus dem Markt.“

Trotz dieser Kritikpunkte herrscht Einigkeit darüber, dass Thailand – insbesondere die südlichen Regionen mit ihren Stränden und Inseln – weiterhin zu den attraktivsten Reisezielen zählt. Auch Pattaya dürfte international gefragt bleiben, wenn auch möglicherweise nicht in der Form, die sich die thailändische Regierung wünscht. Zunehmend wird über eine stärkere Ausrichtung auf Familientourismus diskutiert, um das Image der Stadt als Zentrum für Nachtleben und Erwachsenenunterhaltung zu verändern.

Unterm Strich lautet die Botschaft der Leser: Pattaya bleibt lebendig und anziehend, doch sowohl Unternehmen als auch Besucher müssen sich an veränderte wirtschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen anpassen, um die Attraktivität der Stadt langfristig zu sichern.



































