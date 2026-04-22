EEC-Food-Festival verwandelt Pattaya Beach in „The Food Runway“

PATTAYA, Thailand – Die Provinz Chonburi treibt die Vorbereitungen für die Veranstaltung „EEC Colors“ unter dem Motto „The Food Runway“ voran, mit dem Ziel, den kulinarischen Tourismus zu fördern und die wirtschaftliche Aktivität im Eastern Economic Corridor (EEC) anzukurbeln.

Ein Koordinationstreffen fand am 21. April im Thappraya-Sitzungssaal des Rathauses von Pattaya statt, geleitet von Ampai Sakdanukooljit Slywinski, Leiterin für Tourismus und Sport der Provinz Chonburi. Anwesend waren zudem Pattayas Vizebürgermeister Damrongkiat Pinijkarn, Vertreter staatlicher Behörden, des privaten Sektors sowie lokaler Verwaltungsorganisationen, um die Vorbereitungen sektorenübergreifend abzustimmen.







Nach Angaben der Behörden soll die Veranstaltung die kulinarische Identität der Region im Rahmen des Gastronomie- und Gemeinschaftstourismus hervorheben. Präsentiert werden Kultur, Lebensweise und lokale Produkte aus den östlichen Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong.

Die Organisatoren stellten Fortschritte bei der Planung vor, darunter Food-Festivals, Bereiche für lokale Produkte sowie kulturelle Darbietungen. Ziel ist es, die regionale „Soft Power“ zu stärken und den EEC als Zentrum für Tourismus und Investitionen zu positionieren.

Weitere Themen waren die Einteilung der Veranstaltungszonen, Verkehrs- und Besuchermanagement, Sicherheitsmaßnahmen sowie Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit, um einen reibungslosen Ablauf und breite Aufmerksamkeit zu gewährleisten. Die Behörden betonten die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten zur Maximierung von Effizienz und Nutzen.

Vizebürgermeister Damrongkiat erklärte, Pattaya sei umfassend vorbereitet, die Veranstaltung in allen Bereichen zu unterstützen, einschließlich Infrastruktur, Koordination, Sicherheit und behördenübergreifender Zusammenarbeit.

Er fügte hinzu, dass das Festival voraussichtlich die lokale Wirtschaft deutlich beleben, direkte Einnahmen für die Gemeinden schaffen und die Attraktivität Pattayas als Reiseziel weiter steigern wird.







Das Festival „EEC Colors“ findet vom 1. bis 4. Mai am Pattaya Beach statt und erstreckt sich vom Bereich vor dem Hard Rock Hotel Pattaya entlang der Strandpromenade.

Die Veranstalter erwarten zahlreiche in- und ausländische Besucher, eine starke wirtschaftliche Dynamik auf lokaler Ebene sowie eine moderne und ansprechende Präsentation der thailändischen Küche unter dem Konzept „The Food Runway“.

















































