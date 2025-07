Sonniges Pattaya mit kurzen Schauern – Nordthailand erwartet Unwetter

PATTAYA, Thailand – Pattaya erlebte am Mittwoch (30. Juli) unter bewölktem Himmel leichte Regenfälle, doch die Sonne zeigte sich an den meisten Stellen und sorgte für einen warmen, wenn auch leicht feuchten Wochenbeginn. Die Temperaturen lagen zwischen 28 und 33 °C, was bei hoher Luftfeuchtigkeit einen erträglichen Tag für Strandbesucher und Touristen bedeutete. Für die restliche Woche prognostizieren die Wetterdienste überwiegend trockene Bedingungen mit sonnigen Abschnitten und nur vereinzelten Schauern.







Gleichzeitig gab das thailändische Meteorologische Institut eine ernstere Wetterwarnung für andere Regionen heraus. Im oberen Norden und Nordosten sowie in den Zentral- und Ostregionen wird in einigen Gebieten mit starken Regenfällen gerechnet. Besonders vorsichtig sollten Bewohner in Chiang Rai, Phayao, Nan, Tak, Bueng Kan, Sakon Nakhon und Nakhon Phanom sein. Dort wird vor möglichen Sturzfluten, Waldabflüssen und Überflutungen in Tieflagen und Bergregionen gewarnt.

Die Wetterstörungen werden durch ein Tiefdruckgebiet über Nordvietnam in Verbindung mit einem mäßigen Südwestmonsun über dem Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand verursacht.



Die Seebedingungen bleiben instabil, mit Wellenhöhen von bis zu 2 Metern im oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand. In Gewittergebieten können die Wellen noch höher ausfallen. Das Meteorologische Institut rät kleinen Booten zur Vorsicht und empfiehlt, stürmische Gebiete zu meiden.

In Bangkok und Umgebung besteht heute eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Die Temperaturen liegen morgens bei 26–27 °C und steigen tagsüber auf 33–35 °C an.