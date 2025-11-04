PATTAYA, Thailand – Einst als Thailands Spielplatz für das Nachtleben gefeiert, sieht sich Pattaya nun offener Kritik von ausländischen Besuchern ausgesetzt, die sagen, die Stadt habe nach Einbruch der Dunkelheit ihren besonderen Reiz verloren.

Das Feedback ist eindeutig: Viele Angebote wirken veraltet, überteuert und wenig einladend. Langjährige Touristen bemängeln, dass sich viele Lokale an denselben alten Konzepten festklammern und kaum Bemühungen zeigen, mit internationalen Trends Schritt zu halten. „Es fühlt sich an, als würde man in eine Zeitkapsel treten“, meinte ein europäischer Besucher, „wo Musik, Service und selbst das Essen seit Jahren unverändert geblieben sind.“



Ein weiterer Kritikpunkt ist der Preis. Pattaya galt einst als günstiges Reiseziel, doch inzwischen berichten viele Reisende, dass die Kosten für Getränke, Eintritt und Unterhaltung stetig steigen – ohne entsprechende Qualitätsverbesserung. In Kombination mit gleichgültigem oder unfreundlichem Personal entsteht der Eindruck, dass Besucher überhöhte Preise für mittelmäßige Erlebnisse zahlen.

Selbst die sogenannten „versteckten Juwelen“ verlieren an Attraktivität. In ländlichen Gebieten und kleineren Touristenzentren bieten viele Nachtlokale veraltete Konzepte oder schlecht instand gehaltene Einrichtungen. „Man sieht dieselben alten Shows, dieselben Gesichter und sogar dieselben Drinks“, sagte ein langjähriger Besucher aus den USA. „Da fällt es schwer, sich auf eine Rückkehr zu freuen.“







Auch Zugänglichkeit und Freundlichkeit werden zunehmend bemängelt. Einige Touristen berichten, sie fühlten sich in bestimmten Lokalen nicht willkommen – Sprachbarrieren und mangelnde Serviceorientierung erschweren oft den Kontakt mit dem Personal. Pattayas Image als gastfreundliche Destination werde so durch eine wachsende „Einstellungs-Müdigkeit“ im Dienstleistungssektor beschädigt.



Trotz der Kritik verfügt Pattaya weiterhin über eine gute Infrastruktur, schöne Strände und kulturelle Vielfalt, um ein führendes Reiseziel zu bleiben. Experten empfehlen, das Unterhaltungsangebot zu diversifizieren, den Servicestandard zu verbessern und besseren Gegenwert für Geld zu bieten, um die Attraktivität des Nachtlebens wiederzubeleben. Besucher kommen nicht nur wegen der Lichter oder des Strandes – sie kommen für das Erlebnis.

Wie ein Besucher zusammenfasste: „Die Menschen kommen nicht nur wegen der Lichter oder des Sandes. Sie kommen wegen des Erlebnisses. Wenn Pattaya das nicht mehr bieten kann, werden sie anderswo danach suchen.“



































