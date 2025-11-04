Heftige Regenfälle setzen Pattaya unter Wasser – Taifun „Kalmaegi“ bringt weiteren Regen vom 6. bis 9. November

PATTAYA, Thailand – Die Einwohner von Pattaya erwachten zu großflächigen Überschwemmungen, nachdem starke Regenfälle über Nacht zahlreiche Straßen der Stadt unter Wasser gesetzt hatten. Der Verkehr kam vielerorts zum Erliegen, und es kam zu Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren die Entwässerungssysteme besonders in tiefer gelegenen Gebieten überlastet, während der Wasserstand am Morgen weiter anstieg.



Das Thailändische Meteorologische Amt (TMD) warnte, dass die Regenfälle anhalten werden, da Taifun „Kalmaegi“ voraussichtlich vom 6. bis 9. November weiteren Niederschlag nach Pattaya und die Ostküste bringen wird. Derzeit bewegt sich der Sturm über Vietnam und Laos und wird voraussichtlich zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abschwächen, bevor er Nordost-Thailand erreicht. Dennoch werden seine äußeren Regenbänder starke Niederschläge in den östlichen Provinzen, darunter Chonburi und Pattaya, verursachen.

Die Behörden in Pattaya arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um die Überschwemmungen zu bewältigen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. In einem Vorfall missachtete ein Autofahrer Warnsignale und beschimpfte Einsatzkräfte, als er versuchte, durch die Fluten zu fahren – sein Fahrzeug blieb jedoch mit Motorschaden liegen. Stadtbeamte, die Polizei von Pattaya und lokale Freiwillige zeigten großen Einsatz und arbeiteten unermüdlich zusammen, um Anwohner zu unterstützen und die Lage unter Kontrolle zu halten.







Die Behörden rufen Einwohner und Touristen auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, überflutete Straßen zu meiden und Wetter- sowie Verkehrsinformationen aufmerksam zu verfolgen. Landwirte werden ebenfalls gebeten, ihre Ernten vor möglichen Wasserschäden zu schützen.



































