App-Lieferarbeiter beim Diebstahl von Unterwäsche in Pattaya erwischt

PATTAYA, Thailand – Eigentümer und Kunden von Wäschereien werden gewarnt, nachdem Sicherheitskameras einen Mann dabei festhielten, wie er in den frühen Morgenstunden des 30. September Unterwäsche aus einer Selbstbedienungswäscherei im Zentrum Pattayas stahl.



Die Überwachungsvideos zeigen einen kräftigen Mann auf einem Motorrad, gekleidet in die Uniform eines bekannten Liefer-App-Dienstes, der gegen 3:03 Uhr die Wäscherei betritt. Er geht direkt zum Wäschekorb eines Kunden, durchwühlt diesen und versteckt Unterwäsche in seinem Hemd, bevor er flieht.

Der Besitzer der Wäscherei übergab das Video den Behörden und Medien, um andere Wäschereien und Kunden zu warnen. Die Beamten befürchten, dass der Verdächtige möglicherweise weitere Standorte ins Visier nehmen könnte.



































