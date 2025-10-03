Betrunkene Frau nach Treiben im Meer vor Pattaya gerettet

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des 2. Oktober wurde eine 38-jährige Frau vor Pattaya Beach gerettet, nachdem sie offenbar stark alkoholisiert ins Meer gegangen war.

Um 3:30 Uhr meldete das Sawang Boriboon Rettungszentrum eine Person, die nahe der Soi 13 im Wasser trieb. Rettungshelfer und Wasserteams eilten sofort zum Einsatzort.



Die Frau, Kanlaya, wurde etwa 500 Meter vom Ufer entfernt gefunden, an einem Seilbojenpfosten haltend, und mit einem Rettungsboot schnell in Sicherheit gebracht.

Zeugen berichteten, dass sie ihre Tasche am Strand zurückgelassen und Versuche von Passanten, sie vom Betreten des Wassers abzuhalten, ignoriert habe. Die Polizei koordinierte sich später mit ihren Freunden, um sicherzustellen, dass sie wohlbehalten nach Hause kam und keine weiteren Gefahren drohten.



































