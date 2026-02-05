Angenehmes Februarwetter lockt Touristen an den Jomtien Beach

PATTAYA, Thailand – Angenehm kühle Morgenstunden und sonnige Tage sorgen derzeit für ideale Bedingungen entlang der Küste von Pattaya. Nach Angaben des thailändischen Wetteramtes (Thai Meteorological Department, TMD) liegt weiterhin eine mäßige bis teilweise kräftige Kaltluftmasse über Nord- und Oberthailand, die auch im Osten des Landes für spürbar kühlere Temperaturen am Morgen sorgt.







Während die Temperaturen in den frühen Stunden angenehm bleiben, wird es im Tagesverlauf wieder deutlich wärmer. Das Hochdruckgebiet bleibt weiterhin bestimmend und bringt der Region Pattaya sowie dem Eastern Seaboard überwiegend teilweise bewölkten Himmel. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 18 und 24 Grad Celsius und steigen tagsüber auf etwa 32 bis 34 Grad an.

Die Behörden raten Einwohnern und Besuchern, auf ihre Gesundheit zu achten, da die Temperaturschwankungen zwischen kühlen Morgenstunden und warmen Nachmittagen den Kreislauf belasten können. Nordöstliche Winde wehen mit Geschwindigkeiten zwischen 15 und 35 Stundenkilometern. Die Wellenhöhe liegt bei etwa einem Meter und kann außerhalb der Küstengewässer auf über einen Meter ansteigen.



Im Golf von Thailand herrschen weiterhin mäßige Winde, weshalb insbesondere Bootsführer und kleinere Wasserfahrzeuge zur Vorsicht aufgerufen sind. Offshore können die Wellen Höhen von ein bis zwei Metern erreichen.

Das Wetteramt teilte zudem mit, dass sich die Staub- und Dunstwerte in Oberthailand, einschließlich der Ostregion, derzeit auf einem guten bis moderaten Niveau bewegen, begünstigt durch eine verbesserte Luftzirkulation.

Insgesamt sorgen die aktuellen Wetterbedingungen für eine entspannte Atmosphäre in Pattaya, besonders in den Morgenstunden, und bieten gute Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien, während Betreiber von Booten und Küstenaktivitäten weiterhin die Seebedingungen im Blick behalten sollten.



































