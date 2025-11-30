13 Nationen treten bei internationaler Windsurfing-Meisterschaft am Jomtien Beach an

PATTAYA, Thailand – Windsurfer aus 13 Ländern trafen sich am Jomtien Beach zur Eröffnung der 2025 TECHNO293 & TECHNO293 PLUS Asian Championship – Thailand International Windsurfing Championship 2026 (Stage 1), die vom 25. bis 30. November 2025 stattfindet. Die Veranstaltung wurde offiziell von Herrn Sakon Phollukin, Vizepräsident der Chonburi Provincial Association Organization, zusammen mit dem Vizepräsidenten der Thailand Windsurfing Association, Vizeadmiral Sarayut Daengtes, und weiteren Beamten eröffnet.

Organisiert von der Sports Authority of Thailand in Zusammenarbeit mit der Stadt Pattaya, der Chonburi Provincial Administration, der Thailand Windsurfing Association und der Government Savings Bank, zielt das Event darauf ab, Windsurfing unter Jugendlichen und der Öffentlichkeit zu fördern, die Fähigkeiten der Athleten zu verbessern und thailändischen Sportlern die Gelegenheit zu geben, sich mit internationalem Spitzentalent zu messen.







Die Meisterschaft umfasst 14 Kategorien in zwei Disziplinen:

Windsurfing – 10 Kategorien: Techno 293 für Jungen und Mädchen unter 17, Plus Open für Männer und Frauen, IQ FOIL Junior unter 17 und unter 19 sowie Open-Division für beide Geschlechter.

Wing Foil – 4 Kategorien: Open Männer und Frauen, Masters 40+ Männer und Youth unter 19 Männer.

Teilnehmer kommen aus Thailand, Indien, den Philippinen, Singapur, Malaysia, Hongkong, China, Taiwan, Japan, Italien, dem Vereinigten Königreich, den USA und der Tschechischen Republik und kämpfen um Ruhm und Erfahrung in einem erstklassigen Wettkampfumfeld.

Das Event dient nicht nur der Präsentation von Spitzenleistungen, sondern auch als Test- und Trainingsarena für Offizielle im Vorfeld der 33. SEA Games, die vom 9. bis 20. Dezember 2025 stattfinden, und stärkt Pattayas Ruf als Zentrum des Sporttourismus sowie als Impulsgeber für die lokale Wirtschaft.

Sowohl Zuschauer als auch Athleten lobten die Organisation und die landschaftlich reizvolle Location, die Jomtien Beach in eine festivalartige Atmosphäre verwandelte, in der sportliche Spannung auf beeindruckende Küstenblicke trifft.









































