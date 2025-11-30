Betrunkene Fahrerin prallt in geparktes Auto in Pattaya – leichte Verletzungen gemeldet

PATTAYA, Thailand – Am 29. November kollidierte eine 42-jährige Frau mit ihrem Suzuki Swift mit dem Heck eines geparkten MG vor dem Raiwanasin Market in Soi Siam Country Club, Ost-Pattaya. Durch den Aufprall kippte das MG auf die Seite und blockierte die Fahrbahn, der Fahrer des geparkten Wagens erlitt jedoch nur leichte Verletzungen.







Zeugen und der Eigentümer des MG berichteten, dass von der Suzuki-Fahrerin ein starker Alkoholgeruch ausging. Der MG-Besitzer erklärte, dass er das Auto nur kurz geparkt hatte, um Einkäufe im Markt zu erledigen, bevor der Zusammenstoß geschah.

Die örtliche Polizei nahm den Vorfall auf und bestätigte, dass rechtliche Schritte gegen die Fahrerin gemäß thailändischem Verkehrsrecht eingeleitet werden.



































