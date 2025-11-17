12 Chinesen und 20 Vietnamesen bei Razzia in Pattaya-Club festgenommen

PATTAYA, Thailand – Am 16. November stürmte die Polizei einen beliebten Nachtclub auf der Third Road in Pattaya. Dabei wurden 12 chinesische Touristen positiv auf Drogen getestet und 20 vietnamesische Frauen festgenommen, die illegal im Club beschäftigt waren.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten zudem kleine Päckchen mit mutmaßlichem Ketamin auf dem Boden des Clubs. Die Razzia verlief streng kontrolliert, Journalisten wurden draußen gehalten, während über 200 Clubbesucher nach und nach entlassen wurden.

Die Behörden bestätigten, dass die drogenpositiven Touristen sowie die undokumentierten Arbeitskräfte rechtliche Konsequenzen zu erwarten haben. Die sichergestellten Substanzen sollen als Beweismittel untersucht werden. Aufgrund der eingeschränkten Zugänge und wenigen Details warten die Öffentlichkeit und Medien noch auf eine vollständige offizielle Mitteilung.









































