Sports Weekly Highlights on TrueVisions

30 Nov- 7 Dec. 2020

Premier League 2020/21

Sat 5 Aston Villa vs. Newcastle (L) 03.00-05.00 TPF HD1 & HD2

Sat 5 Burnley vs. Everton (L) 19.30-21.30 TPF HD1 & HD2

Sat 5 Manchester City vs. Fulham(L) 22.00-00.00 TPF HD1 & HD2/TS HD2

Sun 6 West Ham vs. Manchester Utd(L) 00.30-02.30 TPF HD1 & HD2

Sun 6 Chelsea vs. Leeds (L) 03.00-05.00 TPF HD1 & HD2

Sun 6 West Bromwich vs. Crystal Palace(L) 19.00-21.00 TPF HD1 & HD2

Sun 6 Sheffield Utd vs. Leicester City(L) 21.15-23.15 TPF HD1 & HD2

Sun 6 Tottenham vs. Arsenal (L) 23.30-01.30 TPF HD1 & HD2

Mon 7 Liverpool vs. Wolverhampton (L) 02.15-04.15 TPF HD1 & HD2

Tue 8 Brighton vs. Southampton (L) 03.00-05.00 TPF HD1 & HD2

PGA Mayakoba Golf Classic

Fri 4 Day 1 (L) 02.00-05.00 Golf Channel

Sat 5 Day 2 (L) 02.00-05.00 Golf Channel

Sun 6 Day 3 (L) 02.00-05.00 Golf Channel

Mon 7 Final Day (L) 02.00-05.00 Golf Channel

Note

Venue:El Camaleon Golf Club, Praya del Carmen, Mexico

Prize money: $ 7,200,000 (winner share: $ 1,269,000

FexEx Cup Point: 500

2019 winner: Blendon Todd

LPGA Volunteer of America Classic

Fri 4 Day 1 (L) 06.00-09.00 Golf Channel

Sat 5 Day 2 (L) 06.00-09.00 Golf Channel

Sun 6 Day 3 (L) 06.00-09.00 Golf Channel

Mon 7 Final Day (L) 06.00-09.00 Golf Channel

Note

Venue: Old America Golf Club, The Colony, Texas

Prize money: $ 1,750,000

Race to the CME Globe : 500

2019 winner: Cheyenne Knight

2020 players: Jin Young Ko, Jeongeun Lee6, Sung Hyun Park, Minjee Lee, Ariya Jutanugarn (THA), Moriya Jutanugarn (THA), Jasemine Suwannapura (THA)

World Snooker 2020/21: UK Championship

Mon 30 Round 3 J. Trump vs. Liang W. (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Mon 30 Round 3 J. Higgins vs. J. Jones (L) 20.00-23.00 TS HD2

Tue 1 Round 3 N. Robertson vs. L. Hang (L) 02.00-05.00 TS HD3/TS7

Tue 1 Round 3 S. Bingham vs. G. Dott (L) 02.00-05.00 TS HD

Tue 1 Round 3 M .Selby vs. H. Vafaei (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Tue 1 Round 3 K. Maflin vs. K. Wilson (L) 20.00-23.00 TS HD2

Wed 2 Round 3 M. Williams vs. R. Walden (L) 02.00-05.00 TS HD3/TS7

Wed 2 Round 3 S. Maguire vs. J. Pang (L) 02.00-05.00 TS HD

Wed 2 Round 4 (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Wed 2 Round 4 (L) 20.00-23.00 TS HD2

Thu 3 Round 4 (L) 02.00-05.00 TS HD3/TS7

Thu 3 Round 4 (L) 02.00-05.00 TS HD2

Thu 3 Round 4 (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Thu 3 Round 4 (L) 20.00-23.00 TS HD2

Fri 4 Round 4 (L) 02.00-05.00 TS HD3/TS7

Fri 4 Round 4 (L) 02.00-05.00 TS HD2

Fri 4 Quarterfinals (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Fri 4 Quarterfinals (L) 20.00-23.00 TS HD2

Sat 5 Quarterfinals (L) 02.00-05.00 TS HD3/TS7

Sat 5 Quarterfinals (L) 02.00-05.00 TS HD2

Sat 5 Semifinals (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Sun 6 Semifinals (L) 02.00-05.00 TS HD3/TS7

Sun 6 Final # 1 (L) 20.00-23.00 TS HD3/TS7

Mon 7 Final # 2 (L) 02.00-+05.00 TS Hd3/TS7

Note

Level: Ranking Event

Venue: Marshall Arena, Milton Keynes, GB

Prize money: 1,009,000 pound (Winner share: 200,000)

2019 winner: Ding Junhui (CHN)

Format: all matches to semifinals best of 11 frames, Final best of 19 (8/11) frames

NFL 2020/21 Week # 13

Wed 2 Baltimore @ Pittsburgh (L) 03.40-07.00 TS HD/TVS 672

Mon 7 Washington @ Pittsburgh (L) 01.00-04.25 TS HD

Mon 7 Cleveland @ Tennessee (L) 01.00-04.25 TVS 672

Mon 7 Philadelphia @ Green Bay (L) 04.25-08.00 TS HD

Mon 7 New England @ LA Chargers (L) 04.25-08.00 TVS 672

Mon 7 Denver @ Kansas City (L) 08.20-12.00 TS HD/TVS 672

Tue 8 Dallas @ Baltimore (L) 05.00-08.15 TS HD/TVS 672

Tue 8 Buffalo @ San Francisco (L) 0815.-11.30 TS HD/TVS 672

AFC Champions League 2020

Tue 1 Guangzhou E. vs. Suwon Samsung (L) 16.50-19.00 Fox Sports HD

Tue 1 Yokohama Marinos vs. Jeonbuk H. (L) 16.50-19.00 Fox Sports 2

Tue 1 Shanghai SIPG vs .Sydney FC (L) 19.50-22.00 Fox Sports HD

Thu 3 Shanghai Shenhua vs. Ulsan Hyundai (L) 16.50-19.00 Fox Sports HD

Thu 3 Perth Glory vs. FC Tokyo (L) 16.50-19.00 Fox Sports 2

Thu 3 Beijing FC vs. Chiangrai Utd (L) 19.50-22.00 Fox Sports HD

Thu 3 Melbnourne V. vs. FC Seoul (L) 19.50-22.00 Fox Sports 2

Fri 4 Shanghai SIPG vs. Jeonbuk H. (L) 16.50-19.00 Fox Sports HD

Fri 4 Sydney FC vs. Yokohama Marinos (L) 16.50-19.00 Fox Sports 2

Fri 4 Vissel Kobe vs .Sowon S. (L) 19.50-22.00 Fox Sports 2

Sun 6 TBC (L) 16.50-19.00 Fox Spots HD

Sun 6 TBC (L) 20.50-23.00 Fox Sports 3

Mon 7 TBC (L) 16.50-19.00 Fox Sports HD

Mon 7 TBC (L) 20.50-23.00 Fox Sports HD

Formula 1 Sakhir Grand Prix

Fri 4 Practice Session 1 (L) 20.25-22.05 Fox Sports HD

Sat 5 Practice Session 2 (L) 00.25-02.05 Fox Sports HD

Sat 5 Practice Session 3 (L) 20.55-22.05 Fox Sports HD

Sat 5 Qualifying (L) 23.30-01.15 Fox Sports HD

Sun 6 Main Race (L) 23.30-02.00 Fox Sports HD

Note

Venue: Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain

Australian Superbikes Championship

Sat 5 Race 1 (L) 08.00-11.00 Fox Sports 2

Sun 6 Race 2 (L) 09.00-12.00 Fox Sports 2

UFC Fight Night: Hermansson vs. Vettori

Sun 6 Prelims (L) 07.00-10.00 Fox Sports HD

Sun 6 Main Event (L) 10.00-13.00 Fox Sports HD

Note

Venue: UFC Apex, Las Vegas, NV

Main Card

Middleweight Main Event

Jack Hermansson vs. (15-4-1) Marvin Vettori

Light Heavyweight: (25-14) Ovince Saint Preux vs. (8-0) Jamahal Hill

Bantamweight: (12-4) Marab Devalishvili vs. TBC

Women’s Flyweight: (11-6) Montana De La Rosa vs. (16-1) Talia Santos

Light Heavyweight: (7-0) Roman Dolidze vs. (13-5) John Allan

Featherweight: Nate Landwehr vs. (13-3) Movsar Evloev

Prelims Card

Heavyweight: (17-12) Gian Villante vs. (11-5) Jack Collier

Lightweight (16-9) Matt Wiman vs. (7-0) Jordan Leavitt

Flyweight: (15-5) Jimmy Flick vs. (11-2-1) Cody Durden

Fertherweight: (9-0) Iiia Topuria vs. (18-3-1) Damon Jackson

Lightweight: (21-9) Gabriel Benitez vs. (16-5( Justin Jaynes

Bantamweight: (16-7() Louis Smolka(9-4) Jose Qiunones

The Rugby Championship 2020 Round 6

Sat 5 Australia vs. Argentina (L) 15.35-18.15 TS HD4

Note

Venue: Bankwest Stadium, Sydney, Australia

Rugby Maori All Black vs. Moana Pasifika

Sat 5 Main Event (L) 12.30-15.35 TS HD4

Note

Venue: FMG Stadium Waikato, Hamilton, New Zealand

Autumn Nations Cup 2020

Sat 5 Georgia vs. Fiji (L) 18.50-19.05 TS HD5

Sat 5 Ireland vs. Scotland (L) 21.05-23.35 TS HD4

Sun 6 England vs. France (L) 20.50-23.00 TS HD4

Jupiler Pro League 2020/21

Sun 6 OH Louven vs. Circle Brugge (L) 00.30-02.30 TS HD2

Danish Superliga 2020/21

Sun 6 Lyngby Boldklub vs. Randers FC (L) 23.55-02.00 Fox Sports 3