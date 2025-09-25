Zwei Uganderinnen wegen Prostitution am Pattaya Beach festgenommen

PATTAYA, Thailand – Nach Beschwerden ausländischer Touristen hat die Touristenpolizei von Pattaya zwei Uganderinnen festgenommen, die verdächtigt werden, sexuelle Dienstleistungen am Pattaya Beach angeboten zu haben.

Unter der Leitung von Polizeiltd. Gen. Saksira Phueak-Arm, Kommandeur der Touristenpolizei, wurde die Durchsetzung von Gesetzen gegen Aktivitäten, die den Tourismus beeinträchtigen – insbesondere durch Ausländer – verstärkt.



Beamte berichteten, dass Touristen belästigt wurden, während die Frauen am Strand standen und sie zum Kauf sexueller Dienstleistungen drängten. Einige Opfer gaben an, dass die Frauen ihre Arme packten, sie verbal belästigten oder sogar Diebstahl oder körperliche Übergriffe versuchten, wenn ihre Angebote abgelehnt wurden.







Die Polizei unter Leitung von Polizeikol. Songwut Chueaplakit führte eine verdeckte Überwachungsaktion durch, bei der kontrollierte Käufe durchgeführt wurden, was letztlich zur Festnahme der beiden Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren führte. Die Operation ist Teil laufender Bemühungen, Pattaya für Besucher sicher und einladend zu halten.



































