Pattaya meldet 11 Millionen thailändische Besucher – Großevents zum Jahresende geplant

PATTAYA, Thailand – Von Januar bis August 2025 zählte Pattaya über 11,38 Millionen thailändische Besucher – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt reisten mehr als 18 Millionen Touristen in die Provinz Chonburi, berichtete Bürgermeister Poramet Ngampichet.







Um den Schwung bis Jahresende zu halten, setzt die Stadt auf Großveranstaltungen wie das Pattaya International Fireworks Festival (28.–29. November), das Jazz Festival (5.–6. Dezember) und die Silvester-Countdown-Feiern (29.–31. Dezember).

Zur Sicherheit wurden KI-gestützte Kameras installiert, die in Echtzeit von der Polizei überwacht werden. Zudem bietet die Pattaya Connect-App aktuelle Informationen zu Verkehr und Ereignissen.



































