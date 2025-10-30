Zwei finnische Touristinnen in Pattaya Opfer eines Wohnungseinbruchs – 2.000 US-Dollar gestohlen

PATTAYA, Thailand – Zwei finnische Touristinnen haben Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem sie entdeckten, dass 2.000 US-Dollar aus ihrem Miethaus in Soi Jomtien 7 gestohlen worden waren. Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober gegen 1:06 Uhr.

Laut den Opfern waren sie mit ihrer Familie zum Abendessen ausgegangen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass das Geld verschwunden war. Trotz Befragung der anderen Hausbewohner konnten sie nicht feststellen, wann oder wie der Dieb in die Unterkunft gelangt war.







Die Polizei unter der Leitung von Hauptmann Anan Mahakitasawakul, stellvertretender Ermittlungsbeamter der Polizeiwache Pattaya City, nahm die Anzeige auf und entsandte Ermittler zum Tatort, um Beweise zu sichern und Spuren zu sammeln.

Die Behörden verfolgen derzeit aktiv Hinweise, um den Täter zu identifizieren und festzunehmen.



































