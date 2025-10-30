Falscher Mönch in Pattaya verhaftet – betrieb illegales Tempelhaus und sammelte Almosen im Auto

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Pattaya haben einen 82-jährigen Mann festgenommen, der sich als Mönch ausgab, nachdem er ein Reihenhaus gemietet und dort ein nicht genehmigtes Tempelhaus eingerichtet hatte. Der Mann war zudem dabei beobachtet worden, wie er mit dem Auto Almosen sammelte, was zu Beschwerden von Anwohnern führte.





Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober gegen 5:30 Uhr, als Polizeibeamte, Verwaltungsangestellte und Freiwillige das Gebiet in der Nähe des Rai Vanasin Marktes in Soi Siam Country Club durchsuchten. Anwohner hatten berichtet, ein vermeintlicher Mönch verhalte sich unangemessen und bitte vom Auto aus um Spenden, anstatt wie üblich zu Fuß den Almosengang zu vollziehen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Verdächtige, Sak (alias Sutthasak Chantarothorn, 82), seit etwa einem Jahr in Pattaya lebte und das Haus als seinen „Tempel“ genutzt hatte. Im Inneren fanden die Beamten rituell eingerichtete Räume und sogar angebrochenes Bier im Kühlschrank, das der Mann einem anderen „Mönch“ zuschrieb, der dort angeblich ebenfalls wohnte.







Sak wurde anschließend zum Abt des Wat Sutthawas, Phra Maha Thaworn Thana-waro, gebracht, der bestätigte, dass der Mann kein ordiniert­er Mönch sei und ihn anwies, sofort seine Roben abzulegen.

Die Behörden leiteten rechtliche Schritte wegen Amtsanmaßung als Mönch und Betriebs eines nicht genehmigten Tempels ein und betonten, dass solches Verhalten dem Ansehen der buddhistischen Gemeinschaft schweren Schaden zufüge.



































