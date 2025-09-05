Zwei Ausländer bei Motorrad-Auto-Zusammenstoß am Eingang von Jomtien Soi 6 verletzt

PATTAYA, Thailand – Zwei ausländische Staatsangehörige wurden bei einem Verkehrsunfall am Eingang von Soi 6, Jomtien Beach, verletzt, als ein Motorrad mit einem Privatwagen kollidierte. Der Vorfall ereignete sich heute Morgen und löste eine schnelle Reaktion der städtischen Beamten von Jomtien sowie der örtlichen Rettungsschwimmer aus.



Die Einsatzkräfte leisteten vor Ort sofort Erste Hilfe, bevor sie mit der Sawang Boriboon-Organisation koordinierten, um die Verletzten für weitere medizinische Versorgung ins Krankenhaus zu bringen. Beide Opfer erlitten leichte Abschürfungen, waren jedoch bei Bewusstsein und wurden versorgt.

Einheimische und Zeugen äußerten Besorgnis über die zunehmende Zahl von Motorradunfällen in Pattaya. Viele kritisierten rücksichtsloses Fahren sowohl von Einheimischen als auch von Touristen und wiesen darauf hin, dass hohe Geschwindigkeiten und unachtsame Manöver auf den stark befahrenen Strandstraßen üblich seien. Einige stellten auch die Wirksamkeit der Verkehrsüberwachung infrage und forderten die Behörden auf, die Regeln zu verschärfen und deren Einhaltung sicherzustellen.



Trotz dieser Bedenken betonten die Beamten, dass sie ihr Bestes mit den vorhandenen Ressourcen tun und die Verkehrssicherheit in der Gegend weiterhin überwachen. Der Vorfall dient als Erinnerung für Motorradfahrer und Autofahrer gleichermaßen, die Straßenregeln einzuhalten, insbesondere in stark frequentierten Touristenzonen.



































