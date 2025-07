Zeit für ausländische Besucher in Pattaya, lokale Händler zu unterstützen – schon mit einem einfachen Lottoschein

PATTAYA, Thailand – Während Thailand mit einer wirtschaftlichen Verlangsamung kämpft, trifft es besonders die kleinen Straßenhändler, die staatliche Lottoscheine verkaufen. Viele von ihnen sind ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder Familienväter und -mütter, die mit nur wenigen hundert Baht am Tag über die Runden kommen müssen. Mit sinkender Käuferzahl und steigenden Kosten zählt jeder Verkauf.

In Pattaya sieht man sie überall – am Strand, vor Convenience Stores oder leise durch belebte Sois schlendernd mit ihren grünen Plastikkästen. Für ausländische Besucher ist der Kauf eines oder zweier Lose nicht nur ein Glücksspiel – es ist eine Unterstützung für jemanden, der den Tag überstehen will.







Wer kein Interesse an Lotterien hat, kann die Lose auch an thailändische Freunde, die Partnerin, die Familie oder sogar Kinder verschenken – einfach zum Spaß. Die Händler freuen sich über jede Unterstützung, egal für wen die Lose bestimmt sind.

In solchen Zeiten kann schon eine kleine Geste – etwa ein Lottoschein für 80 Baht plus 10 bis 20 Baht für den „Lieferservice“, wenn der Händler direkt zu Ihnen kommen soll – viel bewirken. Die Verkäufer tragen oft ihre Tabletts mit Scheinen nur Zentimeter vor Ihrem Gesicht entlang. Und wer weiß? Vielleicht gewinnen Sie ja den großen Jackpot und können hier langfristig im Ruhestand leben, ohne zurück nach Hause zu müssen. Wenn Sie kein Interesse haben, reicht ein freundliches „Mai Ao Krap“ mit einem Lächeln – der Händler lächelt zurück und zieht weiter.