Warum Pattayas Bierbars in Nebenstraßen besonders ältere ausländische Besucher anziehen

PATTAYA, Thailand – Abseits der grellen Lichter und der dröhnenden Musik der berühmten Walking Street Pattaya zeigt sich eine ruhigere Seite Pattayas, die vor allem eine bestimmte Besuchergruppe anspricht: ältere ausländische Touristen, die eine entspanntere Atmosphäre suchen.

Versteckt in kleinen Seitenstraßen und ruhigeren Sois bieten die Bierbars abseits der Hauptstraßen ein deutlich gemächlicheres Tempo und eine persönlichere Stimmung als viele der großen Nachtlokale im Stadtzentrum. Für viele ältere Besucher macht genau dieser Unterschied den Reiz aus.







Während sich die großen Ausgehviertel in der Innenstadt oft auf laute Musik, blinkende Lichter und überfüllte Tanzflächen konzentrieren, drehen sich die kleineren Bars eher um einfache Dinge: kühle Getränke, freundliche Gespräche und vertraute Gesichter.

Gerade für ältere Touristen, die Pattaya oft schon seit vielen Jahren besuchen, wirken diese kleineren Lokale angenehmer und zugänglicher.

In vielen Fällen ist es der Service, der Gäste immer wieder zurückkommen lässt. Stammkunden erleben häufig, dass sich das Personal an ihre Namen, Lieblingsgetränke oder ihren bevorzugten Sitzplatz erinnert. Die entspannte Atmosphäre lässt Zeit für Gespräche mit dem Barpersonal oder anderen Gästen – etwas, das in größeren Clubs mit ihrem lauten Unterhaltungsprogramm oft schwierig ist.



„Es ist eher wie eine Nachbarschaftsbar“, sagt ein pensionierter Besucher aus Europa, der jedes Jahr mehrere Monate in Pattaya verbringt. „Man kann sitzen, reden und den Abend wirklich genießen.“

Auch die Preise gelten als überschaubarer. Während Getränke in einigen der belebtesten Vergnügungsviertel der Stadt schnell teuer werden können, setzen viele Bars in den Nebenstraßen auf einfache und transparente Preisgestaltung sowie einen ruhigeren Serviceablauf.

Diese Einfachheit spricht besonders ältere Besucher an, die lieber einen entspannten Abend verbringen möchten, statt eine teure Partynacht zu erleben.





Auch die Atmosphäre wirkt für viele authentischer. Statt aufwendiger Shows oder lauter Auftritte läuft im Hintergrund oft nur leise Musik, ein Fernseher zeigt Sport, oder man hört Gespräche von den Nachbartischen.

Für viele ältere Touristen geht der Reiz jedoch über Getränke und Preise hinaus. In einer Stadt, die für ihr pulsierendes Nachtleben bekannt ist, bieten diese ruhigeren Bars etwas, das sich kaum nachahmen lässt: ein Gefühl von Vertrautheit und Gemeinschaft.

Viele Stammgäste kehren Abend für Abend in dieselbe Bar zurück und bauen mit der Zeit Freundschaften mit Personal und anderen Besuchern auf.



In einem Reiseziel, das für Energie und Unterhaltung bekannt ist, zeigen Pattayas bescheidene Bierbars in den Nebenstraßen weiterhin, dass die einfachsten Erlebnisse oft die unvergesslichsten sind.

Für viele ältere ausländische Besucher sind es nicht die lautesten Clubs oder größten Shows, die ihre Treue gewinnen – sondern die kleinen Bars in ruhigen Straßen, in denen eine herzliche Begrüßung noch immer am wichtigsten ist.



































