Ausländische Touristen entdecken entspanntes Strandcamping nach lokalem Vorbild in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Immer mehr ausländische Besucher in Pattaya genießen die Strände der Stadt auf eine Weise, die stark an die Gewohnheiten vieler Einheimischer erinnert: mit einfachen Strandlagern und entspannten Abenden direkt am Meer.

Statt von Bar zu Bar oder Restaurant zu Restaurant zu ziehen, sieht man zunehmend Gruppen von Touristen, die auf Matten oder Strandstühlen im Sand sitzen. Dort unterhalten sie sich, genießen die Meeresbrise und beobachten den nächtlichen Blick über die Bucht.







Viele kaufen Getränke, gegrillte Meeresfrüchte, Snacks und andere Street-Food-Gerichte bei nahegelegenen Händlern oder kleinen Strandständen. Dadurch entsteht eine informelle Picknick-Atmosphäre, ähnlich der, wie viele thailändische Familien und Freunde ihre Abende am Strand verbringen.

Lokale Verkäufer berichten, dass dieser Trend besonders bei Langzeitbesuchern zunimmt, die eine entspanntere und kostengünstigere Möglichkeit suchen, die Küste zu genießen.

Für die Touristen selbst bietet diese Art des Strandabends die Gelegenheit, das Tempo zu verlangsamen und die Atmosphäre am Meer ohne den Trubel der bekannten Nachtviertel zu erleben.

Die Kombination aus Meerblick, einfachem Essen und lockeren Gesprächen mit lokalen Händlern verleiht den Abenden eine besonders entspannte Stimmung, die viele Besucher als authentischer empfinden.

Wenn die Sonne über der Pattaya Bay untergeht, sitzen oft kleine Gruppen thailändischer Einwohner und ausländischer Gäste nebeneinander im Sand – teilen Essen, Getränke und die einfache Freude eines Abends am Meer.



Gleichzeitig stellen einige Geschäftsbetreiber in Pattaya jedoch die Frage, ob dieser Trend der Tourismuswirtschaft der Stadt langfristig zugutekommt. Zwar bringen ausländische Besucher weiterhin Geld aus dem Ausland nach Thailand, doch Kritiker bemerken, dass viele zunehmend ähnlich wie Einheimische konsumieren – sie kaufen günstige Speisen und Getränke bei Straßenhändlern, statt Restaurants, Bars und Unterhaltungslokale zu besuchen, die traditionell stärker von Touristenausgaben profitieren.



































