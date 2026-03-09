Britischer Tourist verletzt Landsmann bei Angriff in Bierbar in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein britischer Tourist ist festgenommen worden, nachdem er am frühen Sonntagmorgen, dem 8. März, bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Büro einer Bierbar in Pattaya einen anderen Briten mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben soll.

Freiwillige Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation erhielten gegen 00.36 Uhr eine Meldung über einen Angriff mit Verletzten in einer Bierbar in der Soi Pattaya Beach 13. Beamte der Pattaya City Police Station wurden sofort informiert und eilten gemeinsam mit Rettungskräften zum Tatort.







Am Ort des Geschehens fanden die Einsatzkräfte einen britischen Mann im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren, der als Manager der Bar arbeiten soll. Er hatte eine schwere Gesichtsverletzung erlitten, die offenbar durch einen scharfen Gegenstand verursacht worden war. Die Wunde zog sich über mehr als zehn Zentimeter über sein Gesicht und musste später mit etwa 30 Stichen genäht werden.

Rettungskräfte leisteten zunächst Erste Hilfe vor Ort, bevor der Verletzte dringend in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo er weiterhin unter ärztlicher Beobachtung steht.

Zeugen zufolge soll der mutmaßliche Täter ebenfalls britischer Staatsbürger sein und zu einer Gruppe von Bekannten gehören, die die Bar regelmäßig besucht habe, um den Manager zu treffen. Mitarbeiter hätten zunächst nichts Ungewöhnliches bemerkt, bis sie beobachteten, wie sich die Bürotür bewegte und Schatten auf einen Kampf im Inneren hindeuteten.



Kurz darauf soll einer der Verdächtigen geflohen sein, während ein anderer von Anwesenden überwältigt und anschließend der Polizei übergeben wurde. Das Motiv für den Angriff ist bislang unklar.

Die Polizei brachte den festgenommenen Verdächtigen zur Befragung zur Polizeiwache. Gleichzeitig wurde eine Fahndung nach dem zweiten Beteiligten eingeleitet, der vom Tatort fliehen konnte. Die Behörden erklärten, dass weitere rechtliche Schritte folgen werden, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.



































