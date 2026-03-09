Teenager bei Geburtstagsfeier am Strand von Pattaya beinahe ertrunken

PATTAYA, Thailand – Ein 16-jähriger Junge ist in der Nacht zum Sonntag, dem 8. März, nach einem beinahe tödlichen Badeunfall während einer Geburtstagsfeier am Strand von Pattaya Beach ins Krankenhaus gebracht worden.

Freiwillige Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden gegen 00.30 Uhr alarmiert, nachdem gemeldet worden war, dass eine Person aus dem Meer nahe der Pattaya Beach Road Soi 13/4 gezogen worden sei.







Der Jugendliche, der nur unter dem Namen „Pla Krap“ (Alias) identifiziert wurde, lag beim Eintreffen der Helfer halb bewusstlos im Sand und hatte große Atemprobleme, nachdem Freunde ihn aus dem Wasser gezogen hatten. Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe, bevor der Junge dringend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Freunde berichteten den Einsatzkräften, dass sich eine Gruppe von sechs Jugendlichen am Strand getroffen hatte, um einen Geburtstag zu feiern. Vor dem Schwimmen im Meer hätten sie Alkohol getrunken. Beim Spielen und scherzhaften Ringen im Wasser sei der Junge während des Gerangels unter Wasser gedrückt worden und habe dabei Meerwasser geschluckt.

Als er zu ersticken begann, zogen ihn seine Freunde sofort an Land. Kurz darauf brach er im Sand zusammen, woraufhin die Gruppe Hilfe rief.

Die Behörden erinnern Strandbesucher daran, gefährliche Wasserspiele sowie Alkoholkonsum beim Schwimmen zu vermeiden, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.



































