Heiße Tage und Gewitterrisiko für Pattaya während sich sommerliches Wetter aufbaut

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und den umliegenden östlichen Provinzen wird weiterhin heißes Tageswetter mit vereinzelten Gewittern erwartet. Meteorologen warnen zudem, dass im Laufe der Woche mögliche Sommerstürme auftreten könnten.

Das thailändische Meteorologische Amt teilte mit, dass die östliche Region, einschließlich der Provinz Chonburi, stellenweise mit Gewittern und böigen Winden rechnen muss. Ursache ist das Zusammenspiel von hohen Temperaturen und feuchter Luft, die aus dem Golf von Thailand sowie aus dem Südchinesischen Meer in die Region strömt.

Die Tagestemperaturen werden voraussichtlich zwischen 34 und 36 Grad Celsius liegen, während die nächtlichen Tiefstwerte etwa 23 bis 26 Grad erreichen.







Obwohl derzeit nur etwa 20 Prozent der östlichen Region von Regen betroffen sein dürften, raten Behörden Einwohnern und Besuchern zur Vorsicht bei Gewittern, insbesondere wenn starke Windböen auftreten.

Meteorologen erklären, dass das aktuelle Wetter durch ein Tiefdrucksystem verursacht wird, das durch Hitze über weiten Teilen des oberen Thailands entstanden ist. Gleichzeitig transportieren südöstliche Winde weiterhin feuchte Luft in die Region.

In den kommenden Tagen könnte sich das Wetter jedoch deutlich verändern.



Zwischen dem 11. und 13. März warnen Wetterexperten vor möglichen Sommerstürmen in Teilen des oberen Thailands. Diese könnten Gewitter, starke Windböen, lokal heftige Regenfälle und in einigen Gebieten sogar Hagel mit sich bringen.

Die instabilen Wetterbedingungen entstehen voraussichtlich, wenn ein Hochdrucksystem aus China kühlere Luft nach Süden drückt und auf die heiße Luft über Thailand trifft. Diese Konstellation kann kräftige Sturmsysteme auslösen, die typisch für den Beginn der heißen Jahreszeit im Land sind.

Während die stärksten Stürme vor allem im Norden und Nordosten Thailands erwartet werden, könnten auch Küstengebiete im Osten, darunter Pattaya, während dieses Zeitraums plötzliche Gewitter und starke Windböen erleben.





Behörden raten Bewohnern, Touristen und Bootsbetreibern, die Wettervorhersagen aufmerksam zu verfolgen und bei schweren Gewittern Aktivitäten im Freien zu vermeiden.

Für Pattayas Tourismusbranche ist die Mischung aus sonnigem Wetter und kurzen tropischen Regenschauern ein vertrauter Teil des saisonalen Übergangs in die heißeren Monate. Strandbesucher können weiterhin viele sonnige Stunden erwarten, auch wenn nachmittägliche Gewitter gelegentlich die Pläne im Freien unterbrechen könnten.



































