Warnung nach Taschendiebstahl durch ausländische Tätergruppe in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Die Behörden haben am 14. Januar eine Warnung an Anwohner und Touristen herausgegeben, nachdem ein ausländischer Staatsbürger Anzeige erstattet hatte. Er gab an, in Pattaya Opfer einer Gruppe ausländischer Taschendiebe geworden zu sein, die mit einer freundlichen Ansprache Vertrauen aufgebaut und anschließend Bargeld entwendet haben sollen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am 13. Januar gegen 7.00 Uhr morgens in einer Seitenstraße nahe des Marine Hotels in Süd-Pattaya. Das Opfer meldete sich anschließend bei der Polizei von Pattaya City. Nach seinen Angaben näherten sich ihm zwei ausländische Tatverdächtige, verwickelten ihn in ein lockeres Gespräch, machten Scherze und erzeugten gezielt eine vertraute Atmosphäre. Währenddessen soll einer der Männer das Opfer unbemerkt bestohlen haben.







Entwendet wurden demnach 1.500 australische Dollar sowie 1.500 Baht in thailändischer Währung, was einem Gesamtschaden von mehreren zehntausend Baht entspricht. Nach der Tat flüchteten die Verdächtigen zügig vom Tatort.

Das Opfer stellte der Polizei und den Medien mehrere Aufnahmen aus Überwachungskameras in der Umgebung zur Verfügung. Auf den CCTV-Bildern sind demnach zwei gut gekleidete ausländische Männer zu sehen, die gemeinsam auftreten und einen seriösen, unauffälligen Eindruck machen. Einer der Täter lenkte das Opfer ab, während der andere den Diebstahl ausführte. Anschließend wurden beide auf einem Motorrad beobachtet, mit dem sie den Bereich verließen.

Nachdem der Verlust des Bargeldes bemerkt worden war, erstattete das Opfer umgehend Anzeige. Die Polizei von Pattaya City wertet derzeit die Videoaufnahmen aus und fahndet nach den Tatverdächtigen.

Der Geschädigte appellierte an die Öffentlichkeit und insbesondere an Touristen, wachsam zu bleiben. Auch in belebten Touristengebieten und Wohnvierteln könnten Kriminelle gezielt solche Methoden anwenden. Personen, die die Verdächtigen erkennen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden, um weitere Vorfälle zu verhindern.



































