Rettungskräfte bergen Leichnam eines jungen Influencers aus dem Mabprachan-Stausee in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Rettungstaucher haben am Mittwochabend (14. Januar) nach einer intensiven, mehr als zweistündigen Suchaktion den Leichnam eines 28-jährigen männlichen Influencers aus dem Mabprachan-Stausee im Osten Pattayas geborgen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um Chaitana Butphachee, der als vermisst gemeldet worden war, nachdem er allein losgezogen war, um ein neu gekauftes Glasfaserboot zu testen.







Die Behörden wurden alarmiert, nachdem ein aufmerksamer Bürger ein herrenloses Boot entdeckte, das in der Mitte des Stausees trieb, sowie einen Pickup, der ungewöhnlich lange am Ufer abgestellt war. Da der Eigentümer des Bootes nicht ausfindig gemacht werden konnte, befürchteten die Einsatzkräfte einen Unfall und leiteten umgehend eine Such- und Rettungsaktion ein.

Gegen 22.36 Uhr lokalisierten Taucher den leblosen Körper unter der Wasseroberfläche und brachten ihn an Land. Eine erste Untersuchung ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Szene war von tiefer Trauer geprägt, als die 28-jährige Freundin des Verstorbenen, Panadda Promphisen, in Tränen ausbrach, während sie auf die offizielle Bestätigung wartete.

Frau Panadda erklärte der Polizei, sie habe ihren Freund nicht erreichen können und lediglich gewusst, dass er sich kürzlich ein Boot gekauft hatte. Sie habe versucht, ihn davon abzuhalten, das Boot allein zu testen, da er zuvor gesundheitliche Probleme gehabt habe. Er habe jedoch darauf bestanden, den Test dennoch durchzuführen.

Der Bootsverkäufer, der 29-jährige Panyapong, sagte aus, er habe den Verstorbenen erst seit zwei Tagen gekannt und ihm das Boot für 4.000 Baht verkauft. Er habe ihn zu einem ersten Test an den Stausee begleitet und ihm geraten, eine Schwimmweste zu tragen, bevor er den Ort verließ. Später habe er durch einen offiziellen Livestream von dem Vorfall erfahren und sei daraufhin zur Einsatzstelle zurückgekehrt.

Die Polizei dokumentierte den Fundort und überführte den Leichnam in das Banglamung-Krankenhaus, wo er bis zu den weiteren Bestattungsarrangements durch die Familie aufbewahrt wird.



































