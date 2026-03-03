Mangoernte endet im Horror: Frau in Pattaya auf Eisenzaun aufgespießtPattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Eine 50-jährige Frau ist am späten Abend des 1. März in Ost-Pattaya schwer verletzt worden, nachdem sie beim Mangopflücken von einem Baum stürzte und auf einem spitzen Eisenzaun aufgespießt wurde.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Stiftung wurden gegen 22.00 Uhr zu einem einstöckigen Wohnhaus im Atthaporn-Village in Nongprue gerufen. Vor Ort fanden sie die verletzte Frau, identifiziert als Khanittha Nakthong, die an einer Metallzaunspitze hing, die ihr linkes Bein durchbohrt hatte. Sie hing kopfüber und konnte sich nicht selbst befreien.







Die Einsatzkräfte setzten hydraulisches Schneidgerät ein, um den Eisenzaun vorsichtig zu durchtrennen. Die aufwendige Rettung dauerte mehr als 30 Minuten, bevor die Frau sicher zu Boden gebracht werden konnte. Anschließend erhielt sie vor Ort Erste Hilfe und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Nachbarn war die Frau auf den Mangobaum geklettert, um Früchte zu pflücken, als sie den Halt verlor und auf den darunterliegenden Eisenzaun stürzte. Ihre Hilferufe alarmierten Anwohner, die sofort zu Hilfe eilten und den Notruf verständigten.



































