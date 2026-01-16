Kühle Luft und heißer Sand zeigen den saisonalen Wandel in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat für die kommenden 24 Stunden kühlere Morgenstunden mit einem allmählichen Temperaturanstieg in Ostthailand, einschließlich Pattaya, prognostiziert. Grund dafür ist eine nachlassende Kaltluftmasse, die weiterhin Einfluss auf die Region ausübt.

In Pattaya und den umliegenden Gebieten der Provinz Chonburi wird es in den frühen Morgenstunden angenehm kühl sein, örtlich begleitet von Nebel. Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen um 1 bis 3 Grad Celsius ansteigen. Die Höchstwerte am Tag liegen voraussichtlich bei etwa 32 bis 34 Grad Celsius, während die nächtlichen Tiefstwerte zwischen 21 und 23 Grad Celsius erwartet werden.







Das Meteorologische Amt riet Anwohnern und Verkehrsteilnehmern zu erhöhter Vorsicht in den frühen Morgenstunden, da Nebel insbesondere entlang der Küste und auf Fernstraßen die Sicht beeinträchtigen kann. Aufgrund der trockeneren Wetterlage wurde zudem vor einer erhöhten Brandgefahr gewarnt, weshalb die Bevölkerung zu besonderer Umsicht aufgerufen wurde.

In den oberen Landesteilen Thailands bleibt die Staub- und Dunstbelastung aufgrund schlechter Luftzirkulation auf einem mäßigen bis relativ hohen Niveau. Dies kann sich auch auf die Luftqualität in städtischen und küstennahen Gebieten, darunter Pattaya, auswirken.

Im Süden des Landes werden nur geringe Niederschläge erwartet, die sich hauptsächlich auf die südlichsten Provinzen beschränken. Mäßige nordöstliche Monsunwinde beeinflussen weiterhin den Golf von Thailand und die Andamanensee. In den unteren Bereichen des Golfs können die Wellen Höhen von ein bis zwei Metern erreichen. Betreiber kleiner Boote wurden angehalten, mit besonderer Vorsicht zu navigieren.

Die Einwohner Pattayas werden dazu aufgerufen, die aktuellen Wetterberichte zu verfolgen, auf ihre Gesundheit zu achten und insbesondere an nebligen Morgenstunden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.



































