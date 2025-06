Walhai vor Bang Saray gesichtet – Ökotourismus in Sattahip erhält neuen Aufschwung

PATTAYA, Thailand – Ein Taucherlehrer aus Bang Saray hat mit einem bemerkenswerten Video, das einen sechs Meter langen Walhai zeigt, der friedlich neben einem Tauchboot vor der Küste von Sattahip schwimmt, die Herzen von Meeresliebhabern erobert und die Hoffnungen der Ökotourismusbranche neu entfacht.

Das Video wurde am 18. Juni auf der persönlichen Facebook-Seite des Tauchlehrers „Ajarn Ball“ veröffentlicht und verbreitete sich schnell in Tauch- und Meeresliebhaber-Communities. Die Aufnahmen zeigen das majestätische Tier, wie es elegant in den Gewässern nahe der Insel Rang Kwien, zwischen Koh Kram Yai und Rang Kwei – einem bekannten Tauchgebiet in der Provinz Chonburi – gleitet.







„Live aus der Mitte des Meeres nahe Koh Kram Yai – sie kam, um Hallo zu sagen! Sie ist sechs Meter lang“, heißt es im Post. „Hier in Bang Saray gibt es noch so viel zu entdecken, von großen bis zu kleinen Lebewesen!“

Ajarn Ball berichtet, das Video wurde von einem Mitglied seines Tauchteams während eines Routineausflugs aufgenommen. Die Begegnung löst große Begeisterung aus, nicht nur wegen der Seltenheit solcher Sichtungen, sondern auch weil Walhaie als Indikatoren für gesunde Meeresökosysteme gelten.

Walhaie sind zwar die größten Fische im Ozean, gelten aber als für Menschen ungefährlich. Ihre Präsenz deutet meist auf ein reichhaltiges, ausgeglichenes Ökosystem hin, was den lokalen Tourismusbetreibern Hoffnung gibt, dass der Ökotourismus in Bang Saray und Sattahip dadurch weiter wachsen könnte.

Naturschützer und Tourismusbehörden setzen sich seit Langem für nachhaltiges Reisen in der Region ein, und solche Ereignisse sind ein ermutigendes Zeichen für den Umweltschutz und die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort.