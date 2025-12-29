Volle Strände, leere Kassen bei Pattayas Kleinbetrieben

PATTAYA, Thailand – Mit dem Beginn der traditionellen Hochsaison zeigt sich Pattaya belebt wie gewohnt. Die Strände sind gut besucht, Touristen kommen weiterhin in die Stadt. Bei vielen kleinen Geschäftsinhabern ist die Stimmung jedoch alles andere als festlich. Hinter der belebten Kulisse wächst die Sorge, ob dieser Winter ausreichen wird, um den steigenden wirtschaftlichen Druck zu überstehen.







Steigende Kosten belasten den Alltag der Betriebe zunehmend. Mieten, Strompreise, Löhne und Rohstoffe sind teurer geworden, während die Ausgaben der Kunden — insbesondere ausländischer Besucher — nicht im gleichen Maße gestiegen sind. Der starke Thai-Baht, der sich auf einem Niveau bewegt, das die Kaufkraft von Ausländern spürbar schmälert, verschärft die Situation zusätzlich. Viele Touristen geben selektiver Geld aus oder verkürzen ihre Aufenthalte.

Straßenhändler, familiengeführte Restaurants, Massagesalons und kleine Einzelhändler berichten, dass hohe Besucherzahlen längst keine Garantie mehr für Umsatz sind. Zwar wird weiterhin gebummelt, fotografiert oder Kleinigkeiten gekauft, größere Ausgaben bleiben jedoch zunehmend aus. Geschäftsinhaber beobachten, dass Gäste häufiger Mahlzeiten teilen, härter verhandeln oder ganz auf Käufe verzichten — ein Spiegel globaler Unsicherheit und steigender Lebenshaltungskosten in den Herkunftsländern der Besucher.



Der Inlandstourismus hat zwar für etwas Entlastung gesorgt, konnte jedoch die früheren Einnahmen durch Langzeitaufenthalte aus dem Ausland nicht ersetzen. Gerade kleine Betriebe, die auf Stammkunden und einen konstanten Tagesumsatz angewiesen sind, geraten unter Druck, zumal der Wettbewerb zunimmt und die Preissensibilität steigt.

Hinzu kommen Sorgen über Vorschriften, Kontrollaktionen und uneinheitliche Regelungen, die vor allem informelle oder sehr kleine Unternehmen treffen. Händler berichten von Geldstrafen, Inspektionen und Unsicherheit, während größere Betriebe eher in der Lage seien, zusätzliche Kosten abzufedern und Vorgaben zu erfüllen.





Trotz aller Herausforderungen zeigt sich Pattayas Kleingewerbe weiterhin widerstandsfähig. Viele Betreiber reagieren mit kleineren Speisekarten, angepassten Preisen oder einer breiteren Produktpalette, um sich von Tag zu Tag über Wasser zu halten. Hinter den freundlichen Gesichtern gegenüber den Touristen wächst jedoch die Angst, ob diese Wintersaison tatsächlich ausreichende Einnahmen bringt — oder lediglich eine tiefere Krise hinauszögert.

Während sich Pattaya nach außen als lebendig und vollständig erholt präsentiert, zeichnet die Realität vor Ort ein fragileres Bild. Für viele kleine Unternehmen geht es in diesem Winter nicht mehr um Wachstum, sondern schlicht ums Durchhalten.



































