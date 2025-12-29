Neujahrsansturm auf die Schiene: Thailands Bahnverkehr bewältigt Reiseandrang reibungslos

PATTAYA, Thailand — Thailands Eisenbahnsystem hat den starken Reiseverkehr zum Jahreswechsel auch am zweiten Tag der Feiertagsperiode problemlos bewältigt. Nach Angaben des Department of Rail Transport (DRT) verliefen der Betrieb landesweit geordnet, ohne Zugausfälle oder Unterbrechungen, und es blieb kein Fahrgast zurück.

Pichet Kunadhamrak, Generaldirektor des Department of Rail Transport, erklärte, dass die Bahnsysteme am 27. Dezember — dem zweiten Tag des Neujahrs-Reiseplans des Verkehrsministeriums — eine hohe Nachfrage verzeichneten. Sowohl im Fern- als auch im Stadtverkehr habe es keine Unfälle oder Störungen gegeben, was auf eine erhöhte Einsatzbereitschaft und gute Koordination zurückzuführen sei.







Fernzüge verkehren ohne Probleme

Die Fernverkehrszüge der State Railway of Thailand (SRT) waren insbesondere auf den Süd-, Nordost- und Nordstrecken stark ausgelastet. Der ausgehende Verkehr überwog deutlich, da viele Reisende in ihre Heimatprovinzen zurückkehrten oder Urlaubsziele ansteuerten. Der Betrieb an den Bahnhöfen Hua Lamphong sowie am Krung Thep Aphiwat Central Terminal verlief laut Behörden reibungslos, gestrandete Passagiere wurden nicht gemeldet.

Vor allem die südlichen Strecken, die häufig von Reisenden in Richtung Küsten- und Urlaubsprovinzen genutzt werden, gehörten zu den am stärksten frequentierten Verbindungen und unterstrichen die anhaltende Nachfrage nach Freizeit- und Urlaubsreisen während der Jahresendferien.



Stadtbahnen spiegeln festliche Aktivitäten wider

Auch die städtischen Schienensysteme in Bangkok verzeichneten hohe Fahrgastzahlen, insbesondere auf Linien, die große Veranstaltungsorte, Einkaufsviertel und touristische Zonen bedienen. Die Nutzung der BTS-Green-Line sowie der Gold- und Pink-Line lag über den Erwartungen und spiegelte die lebhafte Stimmung der Neujahrsfeierlichkeiten in der Hauptstadt wider.

Die Gold Line, die das Gebiet um IconSiam mit seinen großen Countdown-Veranstaltungen anbindet, meldete besonders hohe Auslastung und zeigte die wichtige Rolle des Schienenverkehrs bei der Entlastung des Straßenverkehrs während Großereignissen.





Hinweise für Reisende mit Ziel Pattaya

Da Pattaya über keine direkte Bahnverbindung ins Stadtzentrum verfügt, erinnerten die Behörden Reisende mit Ziel Pattaya daran, bei Bahnfahrten über Bangkok zusätzliche Umsteigezeit einzuplanen — insbesondere bei Abendabfahrten und während der Hauptreisezeiten. Das erhöhte Fahrgastaufkommen auf Schiene und Straße kann die Transferzeiten zwischen Bahnhöfen, Busterminals und Autobahnanschlüssen in Richtung Pattaya verlängern.

Auch Reisende, die von Pattaya aus über Bangkoker Bahnhöfe in andere Provinzen weiterfahren, sollten ihre Verbindungen sorgfältig planen und frühzeitig anreisen.



Sicherheitswarnung nach Gleisunfall

Pichet ging zudem auf einen Sicherheitsvorfall ein, der sich in den frühen Morgenstunden des 28. Dezember in der Provinz Nakhon Ratchasima ereignete. Dort erfasste ein Zug eine Person, die sich unbefugt im Gleisbereich aufhielt, was tödlich endete. Das Zugpersonal habe die vorgeschriebenen Notfallmaßnahmen ergriffen, ein Unfall sei jedoch aufgrund der geringen Entfernung nicht mehr zu verhindern gewesen.

Das Department of Rail Transport sprach den Angehörigen sein Beileid aus und erneuerte die eindringliche Warnung an die Öffentlichkeit, Gleisanlagen und gesperrte Bahnzonen unter keinen Umständen zu betreten, da dies eine erhebliche Gefahr für Leben und Eigentum darstelle.







Zusätzliche Züge und neue Gesetze

Um die anhaltend hohe Nachfrage während der Feiertage zu bewältigen, setzt die SRT zusätzliche Sonderzüge auf den Nord- und Südrouten ein, um einen reibungslosen Reiseverkehr sicherzustellen und Rückstaus zu vermeiden.

Darüber hinaus kündigte Pichet an, dass das Eisenbahngesetz sowie das Gesetz zur gemeinsamen Ticketverwaltung nun offiziell im Royal Gazette veröffentlicht wurden. Diese gesetzlichen Meilensteine sollen den Schienenverkehr modernisieren, die Sicherheit erhöhen und langfristige Vorteile für Fahrgäste in ganz Thailand schaffen.



































