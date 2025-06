Rotary Clubs Global Pattaya und Krungthep Mahanakorn besiegeln Partnerschaft mit Sister-Club-Vereinbarung

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Juni 2025 – In einer Zeit, in der Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis wichtiger sind denn je, setzen zwei Rotary Clubs in Thailand ein starkes Zeichen. Der Rotary Club Global Pattaya (Distrikt 3340) hat eine Sister-Club-Vereinbarung mit dem Rotary Club Krungthep Mahanakorn aus Bangkok unterzeichnet – ein Schritt, der neue Perspektiven für gemeinsame Projekte und internationale Freundschaft eröffnet.

Die feierliche Unterzeichnung fand am Montagabend bei einem festlichen Dinner im Restaurant La Ferme in Pattaya statt. Sie markiert einen wichtigen Meilenstein in der regionalen Rotary-Zusammenarbeit und unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Clubs, ihre Wirkung und Vernetzung zu stärken.







Die Vereinbarung wurde von Rosemarie Gamito, Charterpräsidentin des Rotary Club Global Pattaya, und Dr. Rungpallin Rattanacheeworn, Charterpräsidentin des Rotary Club Krungthep Mahanakorn, offiziell unterzeichnet. Sie enthält klare Ziele der Zusammenarbeit, ganz im Geiste des Rotary-Mottos „Selbstloses Dienen“.

Brücken bauen – lokal und global

Auch wenn die Vereinbarung rechtlich nicht bindend ist, stellt sie ein starkes Bekenntnis zu gegenseitigem Respekt und den Werten von Rotary dar. Zu den zentralen Zielen gehören der Austausch und die regelmäßige Kommunikation zwischen den Mitgliedern, gemeinsame gemeinnützige Projekte und humanitäre Initiativen sowie der kulturelle Austausch durch gemeinsame Veranstaltungen und Online-Interaktionen.

Beide Clubs erklärten zudem ihre Bereitschaft, sich gegenseitig bei Veranstaltungen, Spendenaktionen und bedeutenden Meilensteinen nach Möglichkeit zu unterstützen.



In ihrer Ansprache betonte Präsidentin Rosemarie Gamito die Bedeutung dieser neuen Partnerschaft: „Diese Vereinbarung ist mehr als ein symbolischer Akt – sie ist eine Plattform für gemeinsames Handeln, gegenseitiges Verständnis und nachhaltige Wirkung.“

Auch Dr. Rungpallin Rattanacheeworn zeigte sich optimistisch: „Durch diese Verbindung können wir unsere Reichweite und unseren Beitrag sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene erweitern.“

Ein Blick in die Zukunft

Angesichts der Herausforderungen, vor denen Rotary Clubs weltweit stehen, ist diese Vereinbarung ein zukunftsweisendes Modell. Sie zeigt, wie durch lebendige Partnerschaften neue Energien freigesetzt, innovative Projekte angestoßen und neue Mitglieder gewonnen werden können.

Die Sister-Club-Vereinbarung zwischen dem Rotary Club Global Pattaya und dem Rotary Club Krungthep Mahanakorn sendet ein starkes Signal – für Freundschaft, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Streben nach einer besseren Welt im Geiste der internationalen Rotary-Gemeinschaft.