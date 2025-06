Familie überlebt schweren Unfall bei Lampang – Polizei warnt vor Gefahren langer Autofahrten

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Pattaya warnen derzeit Familienreisende eindringlich vor den Gefahren langer Autofahrten in Thailand. Ein beinahe tödlicher Unfall einer dreiköpfigen Familie auf dem Rückweg von Bangkok verdeutlicht erneut, wie riskant Überlandfahrten sein können – und wie knapp das Leben manchmal am seidenen Faden hängt.

Am 18. Juni kam es auf der Phahonyothin Road in Richtung Stadt Lampang zu einem schweren Unfall. Ein bronzefarbener Toyota-Pickup, besetzt mit Vater, Mutter und einem fünfjährigen Sohn, verlor die Kontrolle und krachte in eine Leitplanke. Das Metall durchbohrte den Motorraum, das Lenkrad, den Fahrersitz und reichte beinahe bis zur Ladefläche – das Wrack glich einem riesigen Grillspieß.







Auf wundersame Weise blieb der kleine Junge unverletzt. Er schlief während des gesamten Aufpralls friedlich auf dem Rücksitz. Seine Eltern erlitten hingegen schwere Verletzungen: Der Vater wies tiefe Schnittwunden an der Hand, eine schwer verletzte Schulter und Beinverletzungen auf, die Mutter trug eine stark blutende Platzwunde an der Stirn davon. Lkw-Fahrer und Anwohner eilten herbei und leisteten Erste Hilfe, bis Rettungskräfte die Familie ins Lampang Hospital brachten.

Die Familie war auf dem Rückweg in ihre Heimatprovinz Lamphun, nachdem sie einen Arbeitsauftrag für Fenster- und Aluminiuminstallationen in Bangkok abgeschlossen hatte. Trotz mehrfacher Pausen an Raststätten kam es vermutlich durch plötzliche Müdigkeit oder sogenannten „Mikroschlaf“ zu dem folgenschweren Unfall nahe dem Bezirk Ko Kha in Lampang.



Dieser glückliche Ausgang wird derzeit landesweit in sozialen Medien geteilt – als Warnung und Weckruf. Die Polizei betont: Gerade in der Urlaubszeit und bei erhöhtem Verkehrsaufkommen seien regelmäßige Pausen, verantwortungsbewusstes Fahren und Wachsamkeit überlebenswichtig.

Auch die Polizei in Pattaya richtet sich mit einer Warnung gezielt an Familien, die auf dem Landweg an- oder abreisen. Besonders mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage und die Regenzeit mahnen die Behörden: Keine noch so schöne Reise rechtfertigt das Risiko, übermüdet am Steuer zu sitzen.

Pattaya steht für Erholung, Gastfreundschaft und Unterhaltung – doch Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Der Fall dieser Familie ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie schnell aus einer Rückfahrt ein Albtraum werden kann – und wie kostbar das Leben ist.