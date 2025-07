Während Stürme den Norden überfluten, genießt Pattaya Sonne und Meeresbrisen

By

PATTAYA, Thailand – Während große Teile Nord- und Nordostthailands mit heftigen Regenfällen kämpfen, zeigt sich Pattaya von seiner sonnigen Seite: milde Temperaturen, klare Himmel und sanfte Meeresbrisen locken Einheimische wie ausländische Touristen an die Strände und bieten eine friedliche Auszeit von den landesweiten Wetterwarnungen.

An den beliebten Stränden der Stadt genießen Besucher das schöne Wetter – darunter auch zahlreiche ausländische Urlauber, die unter blauem Himmel entlang der Küste Pattayas flanieren. Ein deutlicher Kontrast zu den stürmischen Bedingungen in anderen Landesteilen.







Wenn die Nacht hereinbricht, bleibt das Klima in dem Küstenort angenehm: kühlere Temperaturen und leichte Winde schaffen perfekte Bedingungen für Strandspaziergänge, Abendessen im Freien und Bummel über die Nachtmärkte. Bewohner und Touristen begrüßen gleichermaßen die ruhige Wetterlage.

Unterdessen warnt das thailändische Meteorologische Amt vor anhaltend starken Regenfällen in Mae Hong Son, Chiang Mai, Tak, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom und Mukdahan. Dort könnten Sturzfluten, Hangrutschungen und über die Ufer tretende Flüsse vor allem in Berg- und Tieflagen gefährlich werden.



Ursache für die Unwetter ist ein kräftiger Südwestmonsun, der die Andamanensee, Thailand und den Golf von Thailand überzieht, verstärkt durch ein Tiefdruckgebiet über Nordvietnam. In der nördlichen Andamanensee und Teilen des Golfs von Thailand können die Wellenhöhen in Sturmzonen zwei Meter oder mehr erreichen. Das Meteorologische Amt rät kleinen Booten dringend, an Land zu bleiben.

Andernorts zieht der Tropensturm „Co-May“ derzeit Richtung Südjapan. Laut Vorhersage wird dieser Sturm jedoch keinen Einfluss auf Thailand haben.