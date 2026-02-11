Vietnamese am Flughafen Suvarnabhumi mit Nashornhörnern festgenommen – Schlag gegen Wildtierschmuggel

PATTAYA, Thailand – Thailändische Behörden haben am Montag am Flughafen Suvarnabhumi einen 36-jährigen vietnamesischen Staatsbürger festgenommen, nachdem bei einer Röntgenkontrolle sechs Nashornhörner mit einem Gesamtgewicht von 11,75 Kilogramm entdeckt wurden. Die geschützten Tierprodukte waren in einer Schaumstoffkiste versteckt.

Der Verdächtige war aus der Demokratischen Republik Kongo über Äthiopien eingereist und wurde während eines Zwischenstopps abgefangen, bevor er planmäßig nach Vientiane in Laos weiterfliegen wollte. Um die Entdeckung zu erschweren, waren die Hörner zusätzlich in rund 12 Kilogramm Tierhaut eingewickelt.







Dem Mann werden nun mehrere Verstöße zur Last gelegt, darunter Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz und zur Erhaltung von Wildtieren sowie gegen das Zollgesetz, da er keine gültigen Genehmigungen vorlegen konnte. Beamte des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) übergaben den Verdächtigen der Polizei am Flughafen Suvarnabhumi. Die beschlagnahmten Hörner wurden zur Artbestimmung an das Wildlife Forensic Center weitergeleitet.

Die Behörden betonten, dass die Sicherstellung Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen internationale Wildtierschmuggelnetzwerke sei, die Thailand als Transitland nutzen. (TNA)



































